Серик Кудебаев получил дополнительный срок за побег из Казахстана

Общество
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Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев получил новый срок за незаконное пересечение государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ДП Алматы

Дело о побеге бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева из Казахстана рассматривалось в Кегенском районном суде Алматинской области. Приговор огласила судья Асем Елемес. Она не поддержала просьбу адвоката назначить Кудебаеву штраф и вынесла более суровое наказание – дополнительный срок.

"Судом исследованы все материалы дела. Установлено, что Серик Кудебаев умышленно пересек границу Казахстана, нарушив закон. Тем самым после задержания его экстрадировали в страну. Поэтому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Назначить содержание в средней безопасности. Новый срок прибавить к ранее вынесенному – 10 годам лишения свободы", - зачитала приговор судья Асем Елемес.

Ранее адвокат Серика Кудебаева просил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны в размере до 1 000 МРП (более 3 млн тенге).

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. 

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск

27 апреля Генеральная прокуратура стало известно, что Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции.

28 апреля в Талдыкоргане Серику Кудебаеву вынесли приговор. Суд признал его виновным по фактам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия, а также пыток и приговорил к 10 годам лишения свободы. 

7 июня Серик Кудебаев подал на апелляцию, 1 июля судебная коллегия оставила ему приговор без изменений.

#суд #приговор #Серик Кудебаев #побег

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