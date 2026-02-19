Серик Сапиев поддержал проект Новой Конституции

Конституционная реформа
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Олимпийский чемпион считает, что обновление Основного закона обеспечит устойчивость государства и укрепит доверие между властью и обществом

Фото: instagram.com/serik_sapiyev/

Серик Сапиев в соцсетях высказался в поддержку Конституционной реформы. В своем обращении он подчеркнул, что текущий момент является определяющим для истории страны на годы вперёд, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие друзья! В стране проходит широкое общественное обсуждение проекта Конституционной реформы. Это важный и ответственный этап, который определяет, каким будет государственное устройство Казахстана в ближайшие десятилетия и как будет развиваться наша страна. Как гражданин Казахстана, как общественный деятель и человек, глубоко осознаю значимость предлагаемых инициатив и поддерживаю курс на последовательное обновление и укрепление государственности.
Мы вступили на путь серьёзных преобразований в 2022 году, когда был взят курс на построение Справедливого Казахстана», – написал олимпийский чемпион на своей странице в Instagram.

По его словам, сегодня речь идёт о логичном продолжении этих изменений – об их углублении и развитии. Это не резкий поворот, а продуманный процесс, направленный на повышение устойчивости государства и доверия со стороны общества. Если говорить простыми словами, следующий этап реформ – это усиление роли тех институтов, которые представляют интересы граждан.

«Как спортсмен, хорошо знаю: настоящая сила – в дисциплине, командной работе и уважении к правилам. Эти же принципы лежат в основе сильного государства. Победы достигаются не за один день – они требуют терпения, подготовки и единства. Именно такой подход сегодня предлагается и в государственном строительстве. Особо важно, что Президент сделал акцент на ответственном и созидательном патриотизме – не на словах, а в ежедневном честном труде. Для меня и всех спортсменов страны это означает конкретную работу: развитие массового спорта, поддержку молодых талантов, создание условий, при которых спорт и здоровый образ жизни становятся доступными каждому ребёнку и каждой семье», – говорится в публикации.

Также Серик Сапиев особо подчеркнул значимость общественного обсуждения.

«Реформы невозможны без диалога. Мнение каждого гражданина важно и должно быть услышано. Только так мы сможем прийти к решениям, которые действительно будут служить интересам страны. Убеждён, что предлагаемые инициативы укрепят нашу государственность, суверенитет и откроют новые возможности для будущих поколений. Это путь стабильного развития, преемственности и национального единства. Вместе, опираясь на доверие, труд и взаимное уважение, мы строим сильный, справедливый и успешный Казахстан», – подытожил известный спортсмен.

 

