Фото: instagram.com/serik_sapiyev/

Серик Сапиев в соцсетях высказался в поддержку Конституционной реформы. В своем обращении он подчеркнул, что текущий момент является определяющим для истории страны на годы вперёд, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие друзья! В стране проходит широкое общественное обсуждение проекта Конституционной реформы. Это важный и ответственный этап, который определяет, каким будет государственное устройство Казахстана в ближайшие десятилетия и как будет развиваться наша страна. Как гражданин Казахстана, как общественный деятель и человек, глубоко осознаю значимость предлагаемых инициатив и поддерживаю курс на последовательное обновление и укрепление государственности.

Мы вступили на путь серьёзных преобразований в 2022 году, когда был взят курс на построение Справедливого Казахстана», – написал олимпийский чемпион на своей странице в Instagram.

По его словам, сегодня речь идёт о логичном продолжении этих изменений – об их углублении и развитии. Это не резкий поворот, а продуманный процесс, направленный на повышение устойчивости государства и доверия со стороны общества. Если говорить простыми словами, следующий этап реформ – это усиление роли тех институтов, которые представляют интересы граждан.

«Как спортсмен, хорошо знаю: настоящая сила – в дисциплине, командной работе и уважении к правилам. Эти же принципы лежат в основе сильного государства. Победы достигаются не за один день – они требуют терпения, подготовки и единства. Именно такой подход сегодня предлагается и в государственном строительстве. Особо важно, что Президент сделал акцент на ответственном и созидательном патриотизме – не на словах, а в ежедневном честном труде. Для меня и всех спортсменов страны это означает конкретную работу: развитие массового спорта, поддержку молодых талантов, создание условий, при которых спорт и здоровый образ жизни становятся доступными каждому ребёнку и каждой семье», – говорится в публикации.

Также Серик Сапиев особо подчеркнул значимость общественного обсуждения.