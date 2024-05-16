Серик Шапкенов встретился с жителями Кульсары

Общество, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Атырауской области встретился и выслушал предложения жителей Кульсары, а также разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Фото: оперативный штаб

Выслушав предложения о компенсации аварийного жилья, аким области Серик Шапкенов сообщил, что компенсация пострадавшим, чье имущество было признано аварийным, будет выплачена по рыночной стоимости, которая по городу Кульсары составляет порядка 200-240 тыс. тенге, на специальные целевые счета пострадавших.

По словам акима, денежные компенсации жители должны будут использовать по целевому назначению - на покупку нового жилья, строительство жилья либо на ремонтно-восстановительные работы.

«Сейчас, в первую очередь, пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать свое согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение двух недель», — сообщил Серик Шапкенов собравшимся.

По состоянию на 16 мая, всего по Жылыойскому району единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 3613 семей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,387 млрд тенге. Вместе с тем, подготавливаются документы для выплаты компенсации за понесенный материальный ущерб. Идет техническое обследование и оценка недвижимого имущества.

На данный момент принято 2940 заявлений, направлено на рассмотрение 2727 заявлений, проведена оценка 2624 домов, техническое обследование проведено 2671 дома. Выявлено 756 аварийных домов.

15 мая в Кульсары началась работа мобильных групп по оглашению итогов оценки и технической экспертизы недвижимого имущества. Более 100 жителей Жылыойского района уже получили оценочные листы. В течение двух дней они смогут написать заявление на получение денежных компенсаций.

Оценочные работы по всем домам планируется завершить в ближайшие 10 дней. 

#паводки #компенсация #жители #Кульсары #аким Атырауской области

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