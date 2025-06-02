На этот пост он заступил в марте прошлого года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Туленбергенов Серик Тулювгалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

С 1995 года до октября 2023 он прошел трудовой путь, начиная контролером-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и Усть-Каменогорску, до руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай.

В марте 2024 года был назначен вице-министром по ЧС.