Серия престижных теннисных турниров пройдет в Астане

Столица,Теннис
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С 27 июля по 16 августа на летних хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline arena состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour, объединённые под общим названием «Кубок Президента», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

В этом году на «Кубке Президента» честь Казахстана будут защищать: Григорий Ломакин, Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, Аружан Сагандыкова, Асылжан Арыстанбекова, Сандугаш Кенжибаева и другие.

«Кубок президента» — ежегодный профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках женского тура и ATP в рамках тура ATP Challenger. Федерация тенниса Казахстана проводит «Кубок Президента» с 1991 года. Он считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов (мужчин и женщин).

Впервые соревнование приобрело статус международного в 2007 году. В разные годы победителями становились казахстанцы Михаил Кукушкин и Андрей Голубев, украинец Илья Марченко, австриец Себастьян Оффнер, нынешний капитан сборной Германии Райнер Шуттлер, победитель Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» хорват Иван Додиг, победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Чжан Шуай и многие другие.

#Спорт #теннис #турниры

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