Серийных интернет-мошенников арестовали в ВКО

Фото пресс-службы ДП ВКО
Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали двоих жителей региона, занимавшихся мошенничеством в сети Интернет, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДП ВКО.
По информации ведомства, один из злоумышленников, в возрасте 30 лет, разместил на сайте ОLX фейковое объявление о продаже по низкой цене игровой приставки последней модели, прикрепив к нему фотографии, взятые с других сайтов реальных продавцов указанных приставок. Заинтересовавшимся гражданам он утверждал, что
приставка уже почти продана, но если они хотят стать ее обладателями, то им необходимо первым перечислить на его счёт предоплату. После того, как деньги поступали на его счет, мошенник сразу же отключал используемый им
мобильный номер. Таким образом, ему удалось обмануть 9 граждан, проживающих в разных регионах страны.
Второй злоумышленник разместил в интернете объявление об оказании помощи в оформлении кредитов. Находя доверчивых граждан, которые, к слову, сами звонили ему, он получал от них все необходимые документы, включая удостоверяющие их личность, а также банковские карты и иные персональные данные. Далее он оформлял от их имени онлайн-кредиты и все деньги присваивал себе.
На сегодня правоохранителям известно о 12-ти гражданах, пострадавших от его неправомерных действий, но их число в ходе расследования может оказаться гораздо больше.
«Действия подозреваемых квалифицируются по статье 190 ч.2 УК РК - мошенничество, санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Оба задержанных водворены в изолятор временного
содержания, следствие продолжается", - рассказал начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.