Алматинец продал машину своей девушки под предлогом легализации

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По информации ДП Алматы, кому-то он предлагал поменять или оформить водительские удостоверения, кому-то переоформить иностранные авто и поставить их на казахстанский учет. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан.

«В ходе расследования установлен еще один факт обмана. Мужчина под предлогом легализации взял у своей девушки автомобиль, завезенный с Грузии, и продал его. По факту серии мошенничества расследуется уголовное дело», - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Подозреваемый арестован, добавил он.