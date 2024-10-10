Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане

Общество
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В столице под эгидой Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялся первый Форум
молодых религиозных лидеров

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Под девизом «Формируя общее будущее: роль молодых лидеров в укреплении межрелигиозного диалога» участники встречи – представители более 30 стран мира, обсудили пути решения актуальных проблем современности.

Открывая работу форума, председатель Сената Парламента РК, руководитель секретариата Съез­да лидеров мировых и традицион­ных религий Маулен Ашимбаев зачитал обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева к участникам встречи. Глава государства напомнил, что два года назад на заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий предложил разработать новые методы взаимодействия, нацеленные на совершенствование его деятельности. Данная инициатива была единогласно поддержана делегатами. В рамках проводимой в этом направлении работы проводится и сегодняшний форум.

«Съезд лидеров мировых и традиционных религий является общепризнанной диалоговой площадкой, которая способствует установлению гармонии цивилизаций, укреплению мира и стабильности. Вовлечение в реализацию такой важной миссии молодого поколения – требование времени, поскольку именно молодежь во все времена служила вестником созидания и обновления. Активное участие молодежи, проживающей в разных странах мира, в вопросах религии оказывает непосредственное влияние на определение духовного будущего человечества. В результате геополитической нестабильности в мире сегодня возникли различные угрозы. В это непростое время очень важно сформировать новую систему международной безопасности. Исключительная роль в этом деле отводится религиозным лидерам. В свою очередь участие молодых людей придаст новый импульс данной работе», – говорится в приветственном обращении Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Маулен Ашимбаев, форум призван стать уникальной платформой межрелигиозного диалога среди молодых лидеров, открывающей новые возможности для объединения усилий в преодолении существующих вызовов.

– Идея его создания возникла в ответ на растущие глобальные проблемы. На этом тревожном фоне, как подчеркивает Президент страны Касым-Жомарт Токаев, диалог – это единственный путь к созданию благоприятной среды для достижения согласия по новым принципам и нормам. В современном мире, в условиях нарастания конфликтов и противоречий, духовная дипломатия играет важную роль в качестве проводника между культурами и религиями, а также для объединения усилий в борьбе с глобальными вызовами. И первый Форум молодых религиозных лидеров является частью этой миссии. Мы убеждены, что именно вы, молодые лидеры, способны придать новый импульс межрелигиозному диалогу, продолжить и укрепить традиции мира, толерантности и взаимопонимания, – сказал в своем выступлении руководитель секретариата съезда, обращаясь к участникам встречи.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что молодежь является главным проводником позитивных перемен и гарантом устойчивого развития. Поэтому крайне важно, чтобы голос молодого поколения был услышан, а его идеи и инициативы учтены при формировании и реализации важнейших вопросов глобальной политики.

В этой связи он обозначил несколько ключевых направлений, необходимых для качественной реализации потенциала молодых лидеров для формирования общего будущего, включая мир и безопасность, изменение климата, цифровое сотрудничество и другие актуальные задачи по построению справедливого, стабильного и мирного будущего.

– Важно формировать атмо­сферу неприятия любых проявлений насилия и жестокости, способствовать мирному урегулированию конфликтов и созданию гармоничных отношений в обществе. И здесь молодежь играет стратегическую роль. Важно также сформировать у людей иммунитет к дезинформации и злонамеренной пропаганде, активно содействовать повышению доступности и качества образования для детей и молодежи. Необходимо поддерживать инициативы, направленные на развитие инклюзивного образования, активно вносить свой вклад в продвижение принципов устойчивого развития и донести до своих сообществ необходимость ответственного и этичного использования цифровых технологий во благо человечества, – призвал религиозных лидеров к активному взаимодействию Маулен Ашимбаев.

В свою очередь участники форума заверили, что в их деятельности наряду с поиском новых путей решения проблем мира останется преемственность идеалам и целям старших товарищей, своим словом пытающихся сохранить мир на планете.

Форум продолжил свою работу в секционных панелях, в ходе которых участники обсуждали насущные проблемы современности. Так, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Назым Жангазинова затронула проблематику прав женщин, которые, как известно, в ряде стран, мягко говоря, не соблюдаются.

– По статистике на 2024 год, более 614 миллионов женщин и девочек по всему миру проживают в зонах конфликтов, где они подвергаются опасности! Это в два раза больше, чем в 2017 году! В этих регионах женщины сталкиваются с насилием и нищетой. Эти показатели в 7,5 раза выше, чем в мирных регионах. Эти данные свидетельствуют о тяжелом положении женщин во время вооруженных конфликтов: они чаще всего становятся жертвами насилия, политического давления и экономических трудностей, – считает Назым Жангазинова.

Говорилось на сессиях и о духовных ценностях в эру цифровизации и искусственного интеллекта. Ответственный секретарь Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Маргарита Левина считает, что цифровизация может создавать и серьезные вызовы для духовного мира. Один из таких вызовов – разрушение традиционных форм общения и культурных связей, а также распространение дезинформации и негативного контента. Технологический прогресс ставит перед человечеством ряд важных вопросов. Во-первых, как сохранить духовные и культурные ценности в условиях цифровой реальности? Во-вторых, как использовать искусственный интеллект для их укрепления, а не разрушения? И наконец, как поддерживать баланс между технологическим прогрессом и человеческими ценностями, воспитывать молодежь, чтобы она не теряла связи с культурным наследием своих стран, но при этом активно участвовала в цифровом мире?

– Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ считает, что решение этих вопросов требует тесного международного сотрудничества. Мы должны объединить усилия, чтобы технологии служили на благо обществу, помогали сохранять и приумножать духовные ценности, делая их доступными для новых поколений, – отметила Маргарита Левина.

По итогам форума был принят итоговый документ – Совместное обращение молодых религиозных лидеров, в котором его участники отметили консолидирующую и созидательную роль съезда и первого форума, а также выразили готовность направить свои знания, энергию и ресурсы на построение мира, в котором преобладают взаимо­уважение и согласие, милосердие и сострадание, взаимопонимание и сотрудничество. Также участники встречи решили провести следую­щий Форум молодых религиозных лидеров в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2025 году в городе Астане.

Отмечая содержательность дискуссий и продуктивного обмена идеями, Маулен Ашимбаев охарактеризовал предложения, направленные на решение насущных проблем современного мира, смелыми, а совместное обращение – символичным и значимым итогом общих усилий.

– В совместном обращении участников первого Форума молодых религиозных лидеров подчеркивается важнейшая роль межконфессионального диалога в объединении человечества для преодоления глобальных вызовов. Действительно, только работая вместе, мы можем эффективно решать такие проблемы, как бедность, изменение климата, кризисы и неравенство. Намерения, закрепленные в этом документе, закладывают прочную основу для дальнейших совместных действий и взаимовыгодного сотрудничества молодых лидеров. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, молодые люди являются ключевой движущей силой позитивных изменений в мире. Ваша энергия, энтузиазм и идеи могут придать значимый импульс межрелигиозному диалогу и помочь международному сообществу противостоять современным вызовам, – заключил спикер Сената.

#Астана #Сенат #Маулен Ашимбаев #форум #религии #съезд

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