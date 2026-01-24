Сформирован проект повестки
Ольга Орлова
На заседании бюро под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Мажилиса. Депутатам предлагается рассмотреть казахстанско-китайское Соглашение о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, подписанное 12 ноября 2024 года в Баку. Документ предусматривает строительство трех ветровых и одной солнечной электростанций общей мощностью 1,8 ГВт в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях.