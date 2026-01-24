Также на обсуждение парламентариев вносится Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, подписанное 6 ноября 2024 года в Бишкеке. Новый механизм будет функционировать в форма­те международной организации и направлен на выработку совместных правил реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации как на территории государств-членов и государств-наблюдателей, так и в других странах, а также на повышение уровня профессиональной подготовки спасательных подразделений. Административная структура механизма будет включать Совет министров и Секретариат.

Кроме того, в работу будет принят законопроект о ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Казахстана по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении нашей страны к Марракешскому согла­шению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года.