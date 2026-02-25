Подробнее о том, как живой и решительный взгляд олимпийского чемпиона стал смысловым центром полотна - в материале корреспондента Kazpravda.kz

Фото: НОК Сали Сабиров и instagram.com/assolyaa/

Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы, известная под псевдонимом Assolyaa, представила в соцсетях необычную творческую работу. Идея портрета, по ее словам, родилась на волне триумфа Михаила Шайдорова на Олимпиаде в Италии, когда его успехи на мировой арене вызвали у казахстанцев искреннее чувство гордости.

«Победа Михаила – это не просто спортивный результат, а мощный эмоциональный импульс для всего народа. Мне захотелось зафиксировать этот исторический момент на языке искусства. Для меня эта работа — символ новой страницы в спортивной истории нашей страны. На создание картины ушло более восьми дней. Процесс был многоэтапным: от разработки эскиза и поиска подходящего ковра до сложной подготовки поверхности и монтажа видеоролика», – рассказала она.

Главной особенностью полотна стала необычная техника исполнения, которой автор уделила особое внимание. Вместо кисти художница использовала острое лезвие, высекая контуры на ворсе, после чего придала картине объем и яркость с помощью аэрозоли.

Для передачи легкости и динамики художница использовала особую технику, где ключевым инструментом выступили коньки. Обмакивая лезвия в краску, художница наносила резкие, динамичные штрихи, имитируя след от скольжения на льду.

Основой нового произведения стал традиционный орнамент ковра, который автор рассматривает как культурный код и символ преемственности поколений.

Чтобы портрет выглядел современно и стильно, Ассоль аккуратно интегрировала в него элементы казахской айдентики, изобразив спортсмена в его соревновательном костюме на фоне национального узора, который служит фундаментом композиции.

Центральным элементом портрета стал взгляд спортсмена, в котором художница стремилась передать состояние абсолютной собранности. В образе Михаила ей было важно соединить внутреннюю тишину и взрывную динамику.

«Мой герой – казахстанский олимпийский чемпион, а я – казахстанская художница. В этой работе мне было важно соблюсти тонкий баланс: не перегружать картину лишними деталями, чтобы избежать избыточности. Центральное место в портрете занимают глаза – на них я всегда трачу больше времени, чем на всё остальное. Взгляд Михаила направлен одновременно вперед и внутрь себя, что передает его предельную концентрацию перед решающим прокатом. Чтобы подчеркнуть внутреннюю дисциплину и волевой контроль атлета, усилила линию губ и четкость скул. Мне необходимо было сознательно избегать прямой олимпийской символики, чтобы не превращать полотно в плакат. Лицо Михаила Шайдорова узнаваемо само по себе, поэтому основной акцент сделан на его характере и динамике», – поделилась собеседница.

Результатом кропотливой работы стал портрет олимпийского чемпиона в соревновательном костюме, где ключевым приемом стало использование лезвий конька вместо привычной кисти. Это не просто оригинальный художественный прием, но и глубокая метафора: лезвие оставляет след на льду точно так же, как великий спортсмен оставляет свой след в истории.

Художнице удалось воплотить на полотне движение, риск и энергию фигуриста в момент его исторического триумфа. Центральный овальный узор отсылает к очертаниям катка, а холодные переливы, прозрачные слои краски и блики передают ощущение простора и скольжения. Линии здесь подобны траектории спортсмена: как лезвия оставляют борозды на льду, так и орнамент на ковре символизирует след, оставленный человеком в истории.

Асель полагает, что если артисты живут эмоциями, то атлеты – дисциплиной и волей. Их красота кроется в точности, силе и секундах перед решающим рывком. Автор считает эту работу одной из лучших в своем творчестве, отмечая, что в ней «всё идеально сбалансировано». В ближайшее время девушка планирует вручить Михаилу Шайдорову портрет в подарок после его приезда в Алматы.

Это не первое обращение художницы к образам великих современников. Ранее она создала портрет Геннадия Головкина – тогда ценители искусства тоже особо отметили пронзительный, характерный взгляд титулованного боксера.