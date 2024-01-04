Шел в буран без остановки: 10 часов провел в степи мужчина из Улытау

Происшествия
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Сельчанина, заблудившегося в степи во время бурана, спасли полицейские области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: polisia.kz

2 января в 21.35 часов в отдел полиции Жанааркинского района области Ұлытау поступило сообщение от начальника участка охранной фирмы «КМG Security»: пропал 43-летний охранник, проживающий в селе С. Сейфуллина. Выяснилось, что в новогоднюю ночь мужчина находился на смене на объекте «Бестоған», расположенном в 16 км от села С. Сейфуллина.

2 января в 17.00 он пешком пошел в свой населенный пункт – хотел как можно быстрее поздравить дочерей с наступившим Новым годом. Но дома так и не появился. Сразу, как только поступило тревожное сообщение, были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали весь личный состав отдела полиции Жанааркинского района, сотрудники МЧС и жители села. Также задействовали внедорожники и снегоходы.

К счастью, поиски завершились успешно – около 03.00 часов ночи мужчину нашли живым в степи в 40 км от села. По его словам, как только начался буран, он потерял ориентировку и сбился с пути. Мужчину спасло упорство и желание увидеть детей. Он все время шел, практически не делая остановок, проведя в открытой степи 10 часов.

 

#полиция #поиск #Улытау #буран

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