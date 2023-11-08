Схему незаконной аренды помещений на рынках раскрыли в Алматы

На двух рынках уже начат демонтаж незаконно возведенных торговых объектов

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В Алматы раскрыта схема незаконной аренды помещений на торговых рынках. Порядка 350 тыс. кв. метров составила площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков. Об этом сообщило управление градостроительного контроля города, передает Kazpravda.kz.

По данным управления, результаты внеплановых проверок, показали, что собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, а зачастую и прав на земельные участки, возводили торговые павильоны, незаконно увеличивая общую торговую площадь.

«С целью получения прибыли эти павильоны реализовывали и сдавали в аренду, укрывая их незаконный статус от арендаторов. Из 60 функционирующих рынков на сегодня выявлены и приняты меры административного характера по 37 подобным рынкам. Отдельно стоит отметить значительное увеличение общей торговой площади рынков за счет строительства незаконных павильонов», – говорится в сообщении.

Так, по 7 из них имеется решение суда о частичном сносе, в том числе рынков:

– «Карим», общая площадь законно возведенных торговых объектов по которому составляет 900 м2, при этом незаконно возведенные объекты занимают 480м2;

– «Оптовка», общая площадь рыночного пространства составляет 15 000 м2, из них незаконные объекты занимают 6000 м2, захват земель госфонда составляет 638 м2;

– «Арыстан», общая торговая площадь 7753 м2, незаконные объекты занимают 2143,37 м2, захват земель госфонда составляет 505 м2;

– «Тигрохауд», общая торговая площадь - 7075 м2, незаконные объекты занимают 3307,4 м2, захват земель госфонда составляет 875 м2;

– «Уш Коныр», общая торговая площадь - 6200 м2, незаконные объекты занимают 4997 м2, захват земель госфонда составляет 1242 м2;

– «Жетысу - Семиречье», общая торговая площадь - 142 034 м2, незаконные объекты занимают 54 732 м2;

– «Бак орда», общая торговая площадь - 76 530 м2, из них незаконные объекты занимают 6000 м2.

Таким образом, по информации пресс-службы, только по этим рынкам общую торговую площадь за счет незаконных павильонов собственники увеличивали в среднем на треть.

Отмечается, что по рынкам «Бак орда» и «Оптовка» уже начат демонтаж незаконно возведенных торговых объектов. Еще по 30 рынкам инициируются иски в судебные органы.

Ранее сообщалось о том, что в горах Алматы по решению суда снесут незаконные объекты.