Команда РК дошла до финала в соревнованиях среди смешанных команд

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана успешно выступила на международном турнире World Taekwondo Diamond Game 2025 G-4, проходящем в городе Муджу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Команда РК дошла до финала в соревнованиях среди смешанных команд, но в решающем поединке уступила сборной Узбекистана со счётом 0:2, завоевав серебряную медаль.

В составе сборной выступили Мерген Ганиев, Абдурахмон Марипов, Камила Аймукашева и Аида Таукенова.

Кроме того, казахстанские спортсмены отличились и в индивидуальных соревнованиях: Бекасыл Ергеш (до 80 кг) и Аяулым Аскар (до 67 кг) завоевали серебряные медали, а Нурбек Газез (до 68 кг) и Альмира Канат (до 57 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана - шесть медалей.

В НОК напомнили, что ранее женская сборная Казахстана также завоевала серебро на этом турнире.