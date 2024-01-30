Шесть наград привезли школьники с чемпионата по робототехнике в Индии

Общество
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25-28 января казахстанская сборная приняла участие на международном открытом чемпионате The Goa International Robotics Festival. Честь страны защищали ученики из Экибастуза, Кульсары, Алматы и Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство просвещения

Фото: Минпросвещения

По итогам трехдневного чемпионата копилка сборной пополнилась шестью высокими наградами в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет, от 10 до 16 лет и от 12 до 18 лет. 

В соревновании FLL Explore награду «Challenge Solution» выиграла команда Billion team школы по робототехнике «Robopark» города Экибастуза.

В номинации «Team model» победила команда Jylyoi Tehnik - сборная школ № 7 имени Е. Халыкова и № 6 имени А.С.Пушкина города Кульсары.

В FLL Challenge награда  «Engineering Excellence» досталась команде Nova fusion из лицея-интерната для одаренных девочек города Астаны.

В FTC первые места получили: номинация «Motivate award» — команда Sana Team БИЛ города Алматы; «Think award» — команда xCellence НИШ ФМН города Астаны и Astana Garden School; «Inspire award» — команда Qazaq style школ №124, №81, №178, №206, №200 города Алматы и школа №6 города Жетысай Туркестанской области.

– Наша сборная показала очень высокий профессионализм, несмотря на небольшой опыт участия в соревнованиях. Помимо отличной игры на чемпионате, была проделана большая работа по распространению казахской культуры и приглашению на чемпионат международных команд в Казахстане. Таким образом, в феврале свое участие в Центрально-Азиатских играх в Астане подтвердили несколько команд из Индии и Шри-Ланки, — поделилась руководитель отдела центра «Алматы дарыны» Жанна Алмусаева. 

Напомним, путевку на чемпионат в Индию казахстанские школьники получили на республиканском турнире Almaty Tech Cup в декабре прошлого года, который был организован общественным фондом USTEM Foundation при поддержке министерства просвещения РК и акимата города Алматы.

#казахстан #чемпионат #Индия #робототехника #медали

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