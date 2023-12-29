Шесть новых пород адайской лошади в качестве нацбренда запатентовали в Казахстане

Фото: пресс-служба МЮ РК

Как сообщили в ведомстве, 28 декабря Национальный институт интеллектуальной собственности на основании заключения госкомиссии по апробации пород МСХ принял решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировал их в государственном реестре селекционных достижений.

«На основании заключения зарегистрировано шесть новых пород адайской лошади в качестве селекционного достижения Казахстана, удостоверяющих исключительное право патентообладателя. Сегодня, 29 декабря, сведения о выдаче патентов опубликованы в официальном бюллетене», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что по итогам визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область, правительству поручили оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного лошади адайской породы.

Предполагается, что получение патентов на новые породы будет способствовать дальнейшему их сохранению и селекции, а также развитию национального казахстанского бренда.