Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по дзюдо

Также у команды РК 7 серебряных и 14 бронзовых наград

Фото: пресс-служба НОК РК

В Алматы завершился молодежный Кубок Азии по дзюдо, посвященный памяти Бекета Махмутова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

За медали соревнований бились 9 команд. Всего заявку на участие подали 355 спортсменов.

Команда Казахстана завершила выступление на втором месте в медальном зачете, завоевав 6 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград.

Сборная Узбекистана стала первой. В ее активе 6 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Монголия показала третий результат (три золота, два серебра).