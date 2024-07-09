Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по дзюдо
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Также у команды РК 7 серебряных и 14 бронзовых наград
В Алматы завершился молодежный Кубок Азии по дзюдо, посвященный памяти Бекета Махмутова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
За медали соревнований бились 9 команд. Всего заявку на участие подали 355 спортсменов.
Команда Казахстана завершила выступление на втором месте в медальном зачете, завоевав 6 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград.
Сборная Узбекистана стала первой. В ее активе 6 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Монголия показала третий результат (три золота, два серебра).