Шести застройщикам запретили продавать квартиры в столице с начала года

Строительство
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуратура Астаны продолжает системную работу по обеспечению соблюдения застройщиками требований Закона «О долевом участии в жилищном строительстве», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание уделяется выявлению и пресечению незаконной реализации квартир в строящихся жилых комплексах.

В 2024 году к административной ответственности привлечены 62 строительные компании, из которых 15 – повторно.

С начала этого года за аналогичные нарушения уже наказаны шесть застройщиков.

Одним из таких нарушителей стало ТОО «Asyl-Nur Qyrylys», которое без соответствующего разрешения распространяло рекламу продажи квартир в строящемся жилом комплексе.

По акту прокурорского надзора в отношении застройщика возбуждено административное дело и 2 мая 2024 года судом наложен штраф.

Несмотря на это, компания продолжила незаконное привлечение средств граждан, размещая рекламу продажи квартир, за что 13 ноября 2024 года повторно подверглась административному штрафу.

Кроме того, по инициативе прокуратуры суд в рамках гражданского иска запретил размещение рекламы данной организации (решение вступило в законную силу).

Аналогичные иски поданы в отношении еще пяти строительных компаний.

Прокуратура города Астаны призывает граждан перед покупкой квартиры в строящемся жилом комплексе проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков.

Сделать это можно по этой ссылке.

#документы #дольщики #застройщик

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