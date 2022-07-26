Шестилетний ребенок погиб под колесами прицепа трактора в Ушарале

В городе Ушарале под колесами прицепа трактора погиб шестилетний мальчик. По факту инициировано уголовное расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Трагический случай произошел 24 июля в Ушарале Алакольского района Жетысуской области.

«При выяснении обстоятельств полицейские установили, что трактором управлял 50-летний мужчина, который привез сено в дом, где проживал ребенок. Пока отец отлучился по хозяйственным делам, игравший во дворе шестилетний малыш забрался под прицеп трактора. В итоге, после движения трактора ребенок оказался под колесами прицепа», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жетысуской области.

По данным ведомства, в настоящее время по факту инициировано уголовное расследование, предусмотренное частью 1 уголовной статьи «Причинение смерти по неосторожности», назначены необходимые в таких случаях экспертизы.