Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке

Участники обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность

Фото: akorda.kz

В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Участники мероприятия обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность.

Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории, при этом основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией.

Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.

Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что для минимизации указанных рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической.