Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке

Участники обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность
В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.
Участники мероприятия обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность.
Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории, при этом основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией.
Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.
Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что для минимизации указанных рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической.