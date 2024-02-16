Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Участники обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность

Фото: akorda.kz

В Бишкеке состоялся шестой Региональный диалог секретарей советов безопасности/советников по национальной безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Участники мероприятия обменялись мнениями по развитию ситуации в Афганистане и ее влиянию на региональную безопасность.

Гизат Нурдаулетов отметил ряд факторов, определяющих обстановку на афганской территории, при этом основные угрозы по-прежнему связаны с распространением терроризма и экстремизма, наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией.

Отдельное внимание было уделено вопросам трансграничного водопользования.

Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что для минимизации указанных рисков требуется совместная работа, направленная на оказание содействия стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе социально-экономической.

 

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