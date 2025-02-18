«Школа акимов» стартовала в Казахстане

Общество
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Обучающий проект предусматривает 17 модулей и 240 академических часов

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев принял участие в запуске программы повышения квалификации для акимов районов, городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Церемония прошла в стенах Агентства по делам государственной службы под председательством главы ведомства Дархана Жазыкбая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Школа акимов» реализуется на базе Академии государственного управления при Президенте, через ее филиалы в областях и городах республиканского значения.

Обучающий проект предусматривает 17 модулей и 240 академических часов в области экономики, госуправления, бюджетного планирования, управления коммунальной собственностью, цифровизации, риск-менеджмента, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.    

«Выборы сельских акимов с 2021 года обеспечили активное участие граждан в местном самоуправлении и повысили ответственность акимов. С тех пор было избрано более 2,5 тыс. сельских акимов. 60% из них ранее не были акимами и не работали на госслужбе. Некоторые из них – это владельцы бизнеса или партийные работники. Таким образом, значительно обновился корпус акимов. В 2023 году прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех регионах было избрано 45 акимов. С этого года все акимы районов вступают в должность только путем прямых выборов. В связи с этим, считаю, что сегодняшний запуск «Школы акимов» является своевременным и целесообразным решением. Программа повышения квалификации даст новый импульс развитию сельских регионов и позволит повысить уровень жизни населения», — сказал в приветственном слове Канат Бозумбаев.   

Напомним, ранее глава государства на расширенном заседании правительства поручил запустить программу для комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня совместно с АДГС с учетом положительного опыта партии «Аmanat».

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