Школу акимов запустили в Казахстане

Избранных акимов будут обучать новым компетенциям, работе с законами и бюджетом; научат определять экономическую специализацию своего села, а также выстраивать прямую цепочку от производства продукции, её сертификации и вплоть до сбыта

Фото: пресс-служба партии AMANAT

На базе партии AMANAT открылся Аналитический центр Проектного офиса правительства по региональной политике. Он будет заниматься реализацией проекта «Школа акимов», цифровизацией управленческих процессов, сопровождением акимов районов и сельских округов при реализации экономических программ развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

С работой центра ознакомился спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Напомним, выступая на недавнем расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. Среди них значительное число учителей, врачей и других, кто не имеет опыта работы на государственной службе. Поэтому президент поручил запустить обучающий проект «Школа акимов» с учетом наработанного опыта партии AMANAT.

«Прямая выборность акимов – это одна из ключевых реформ президента, большой шаг к дальнейшей демократизации страны. Общество вместе с избранными акимами начинает активнее включаться в решение имеющихся проблем. Подавляющее большинство из тех, кто одержал победу на выборах – это представители нашей партии. Теперь их задача – оправдать доверие избирателей. По поручению главы государства партия вместе с правительством будет обучать избранных акимов новым компетенциям, работе с законами, бюджетом. Все это поможет им в ежедневной работе по улучшению качества жизни людей», – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса добавил, что всестороннее развитие села – это приоритет политики главы государства. Поэтому в прошлом году партия AMANAT провела форумы вновь избранных сельских акимов во всех регионах страны. Эти мероприятия прошли с участием акимов областей и позволили подвести первые итоги работы избранных руководителей. Были подготовлены предложения по расширению полномочий сельских акимов, в том числе по увеличению их бюджетов. В частности, теперь аким села будет администрировать вопросы уличной торговли, оформления общественных мест, а в бюджет села теперь перечисляются налоги на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц.

В свою очередь вице-премьер Канат Бозумбаев, возглавляющий Проектный офис правительства по региональной политике, подчеркнул, что госорганами будут приниматься системные меры по усилению самостоятельности сельских акимов. Посредством цифровизации они получат доступ к единым информационным системам, которые позволят им видеть полную статистическую информацию по жителям, поголовью скота, состоянию личных подсобных хозяйств и другим параметрам. Важно, чтобы акимы имели достаточное количество финансовых инструментов, тогда это позволит им получать нужный результат, считает заместитель премьер-министра.

Проект «Школа акимов», инициированный партией AMANAT и реализуемый правительством совместно с Агентством по делам государственной службы, охватит более 2 400 акимов районов и сельских округов. Курс обучения среди прочего посвящен изучению и применению на практике методики разработки программ экономического развития сельских округов. Акимов научат определять экономическую специализацию своего села, а также выстраивать прямую цепочку от производства продукции, её сертификации и вплоть до сбыта.

Исполнительный директор проекта «Қарызсыз қоғам» Олжас Ордабаев поделился итогами работы по повышению финансовой грамотности казахстанцев и планами на ближайшее будущее. Так, всего за два года обучение прошли 840 тысяч человек, а 70 тысяч из них получили юридическую помощь. Теперь, с целью расширения проекта, в дополнение к очному обучению курсы можно будет пройти в онлайн-режиме. Кроме того, юридическую консультацию теперь можно будет получить без обязательного обучения, а для удобства жителей будет открыт call-центр проекта «Қарызсыз қоғам».

До конца мая Проектный офис правительства по региональной политике совместно с партией AMANAT разработает экономические программы развития всех сельских округов страны и будет сопровождать акимов сельских округов при реализации их программ. Также центр будет заниматься вопросами сертификации продукции, выращенной личными подсобными хозяйствами и её сбытом через организованные закупки и торговые сети.