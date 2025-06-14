Школа аналитики при Сенате: стартовал совместный с Harvard Alumni Kazakhstan

Сенат
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В Астане начал свою работу совместный образовательный курс Школы аналитики при Сенате Парламента совместно с Harvard Alumni Kazakhstan при поддержке Coventry University. С первой гостевой лекцией выступил Спикер Палаты Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Приветствуя слушателей курса, Спикер Сената отметил, что двухнедельный курс является продолжением целенаправленной работы Сената по формированию устойчивого экспертного сообщества. В этом направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, очень ценным является инициативность и готовность экспертов из разных сфер делиться своими знаниями, обмениваться опытом, транслируя тем самым правильную систему ценностей. Такой принцип заложен в основу фундаментальной концепции Главы государства «Адал Азамат».

«Считаю важным, что выпускники одного из ведущих университетов мира – Гарварда делятся своими знаниями и транслируют ценности открытости и ответственности. Эти ценности лежат и в основе концепции «Адал Азамат», которую продвигает Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. И именно эти ориентиры мы закладываем в такие проекты, как Клуб экспертов и Школа аналитики, Taldau Community в целом. Наша цель – не просто обучать, а формировать интеллектуальное сообщество, в котором люди не только получают, но и отдают – делятся опытом, создают новые смыслы и влияют на позитивные перемены в обществе», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев и поблагодарил представителей Harvard Alumni Community за инициативу проведения курса.

Как и в рамках Школы аналитики и Клуба экспертов при Сенате, обучение по курсу «Мастерство вести переговоры: понимать, влиять, договариваться» представляет собой коллаборацию теории и практики. В течение двух недель слушатели углубят навыки стратегического планирования, менеджмента и выстраивания различных моделей коммуникаций по методике Гарвардской школы переговоров, являющейся одной из самых эффективных в мире. Ознакомятся и проанализируют эффективные кейсы и расширят своё понимание аналитической работы.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #Harvard Alumni Kazakhstan

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