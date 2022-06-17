Школа Дианы

Недавняя командировка в Токмансайский сельский округ удивила тем, что местные ребятишки, какой бы национальности они ни были, дружно учатся в казахской школе.

Об этой стороне жизни многонационального села Кайнар и соседнего, что в 5 км от него, Токмансая поведал аким округа Шокан Кушкинбаев.

Жители двух аулов, представляющие разные национальности – русские, чеченцы, азербайджанцы, немцы, кумыки и другие, – предпочитали получить образование на русском языке. Это было нормой минувшего периода нашей жизни. С обретением суверенитета, с 1992 года, Токмансайская средняя школа полностью перешла на казахский язык обучения, и все семьи стали дружно отдавать своих детей и внуков в казахские классы.

Сегодня в средней школе обу­чаются 187 учеников. В списках рядом с казахскими фамилиями видишь татарские, башкирские, немецкие, украинские... Многие их обладатели не только хорошо учатся, но и замечательно проявляют свои таланты. К примеру, башкирка Аманат Нафикова второй год оказывается среди победителей областного конкурса выразительного чтения произведений классиков казахской литературы.

– Хочу рассказать о выпускнице нашей школы Диане Кремер. До 9-го класса она училась в Токмансае, аттестат о среднем образовании получила в Кайнаре. В 2014 году поступила в многопрофильный колледж «Тарлан», чтобы получить специальность «преподаватель казахского языка и казахской литературы». Получив диплом, решила продолжить учебу в Актюбинском региональном университете имени Кудайбергена Жубанова. Вернувшись в родные места, преподает любимые предметы в нашей школе, – рассказывает директор школы Галима Темирхановна Жанабекова.

На выбор Дианы повлияло то, что она родилась и выросла в дальнем ауле, в атмосфере, где хорошо сохранились давние устои, где чтят народные обычаи. Отец Виталий Вилюшович Кремер – учредитель крестьянского хозяйства «Құлагер», мама Айсулу Ергалиева работает медсест­рой. Так же, как и Диана, казахским языком прекрасно владеют ее братья Владислав и Батырбек. В этом заслуга не только мамы, но и окружения, соседи и друзья предпочитают общаться на языке своих предков, бережно относясь к нему.

– Передо мной был пример и моих любимых учителей, – включается в беседу Диана.

В 2018 году она вышла замуж за Самата Ескельдина. С тех пор коллегой Дианы стала ее свекровь Айзада Абдигалиевна Ескельдина, которая работает в этой школе почти 40 лет, если быть точной – с 1984 года. Ей, одной из десятерых детей у родителей, довелось учиться в то время, когда в Кайнаре под одной крышей шли занятия одновременно в русских и казахских классах.

Диана с первых дней стала родной в новой семье. Возможно, благодаря тому, что воспитывалась в казахской среде, все нацио­нальные обычаи и традиции ей хорошо знакомы и понятны. Частенько дает фору подругам-казашкам. Не раз доводилось участвовать и в конкурсах различного масштаба, где Диана показывала свое отличное владение государственным языком, знание обычаев и быта казахов, чем заслужила уважение односельчан. Любит Диана, к примеру, готовить национальные блюда, замечательно поднимается у нее тесто, баурсаки исчезают со стола, не успевая остыть.

Сегодняшняя ее каждодневная главная цель – поднимать уровень знания казахского языка, воспитывать умных, грамотных, добрых и отзывчивых детей. И хотя Диана только начинает свой педагогический путь, отработав первый учебный год, но у нее уже есть ученики, которые достойно показали себя в районных, областных школьных конкурсах и олимпиадах, завоевали призовые места.

– Меня это радует, у нас формируется трудовая династия педагогов-филологов. Я желаю Диане успехов и творческих побед. Благодарна ее родителям за такую хорошую дочь, получившую достойное воспитание. Как педагог, как старший товарищ готова всегда ее поддержать не только на работе, но и в домашних заботах, чтобы у нее оставалось больше времени на самообразование, на профессио­нальное развитие. К тому же она родила нам замечательных внучек Айлин и Айшу. Старшей три годика, младшей – полтора, они ходят в детский сад, – делится Айзада Абдигалиевна.

Почетное место в домашней библиотеке Дианы занимают произведения Абая Кунанбаева, Мукагали Макатаева, Мухтара Шаханова, Изтая Мамбетова, Сабита Муканова... Некоторые книги от частого чтения слегка потрепаны. Есть и любимые казахские пословицы и поговорки, которые Диана удачно вставляет в свою речь, удивляя собеседников, особенно тех, кто намного ее старше.

А ее старшие коллеги надеются, что вслед за Дианой в школе с каждым годом будет больше учеников и педагогов с неказахскими фамилиями, для которых государственный язык стал родным.