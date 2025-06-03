Фото: пресс-служба ERG

Сегодня в Казахстане насчитывается порядка 8 тыс. школ. Из них примерно 5 360 учебных заведений расположены в сельской местности: при этом 51% являются малокомплектными. Это чуть больше 2 700 школ. Основные из них расположены в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Важность этих объектов образования заключается в том, что благодаря их наличию наши аулы, особенно приграничные населенные пункты, продолжают жить в прямом смысле этого слова: пока есть, где учиться, не иссекает надежда на лучшее. Возможно, именно поэтому вопрос строительства, ремонта и (или) оснащения малокомплектных учебных заведений современным оборудованием считается, если не первостепенным, то уж точно важным.

Равный доступ

Регулярно Президент Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на том, что у всех детей страны, в независимости от места их проживания: будь то село или город, должен быть равный доступ к качественному образованию. Условия получения знаний, состоящие из уровня педагогической квалификации и материально-технической оснащенности, играют ключевую роль. В погоне за более лучшим и комфортным люди нередко меняют сельскую жизнь на городскую. Такая тенденция особенно плачевна для приграничных регионов: нельзя допустить оттока населения. Отсюда обретает колоссальную значимость проекты по развитию потенциала малокомплектных школ, идеи по возведению образовательных объектов, их ремонту и обеспечению современными цифровыми технологиями. К слову, о материально-технической базе. Наличие компьютеров, Интернета и STEM-лабораторий для сельских мальчишек и девчонок это все не просто возможность получить равный доступ к образованию, но и шанс изменить траекторию будущей жизни. Согласитесь, когда у тебя под руками научная литература, средства для моделирования и имеется доступ к цифровым установкам, то значительно увеличивается перспектива для успешного открытия.

– Наша новая школа отворила двери в прошлом году, – говорит ученик 7 класса Сычевской основной общеобразовательной школы Павлодарской области Нуржан Мухит. – В моем классе учатся девять человек. Раньше мы учились в одноэтажном аварийном здании. Когда нам сказали, что для нас построили просторную, современную школу, то очень сильно образовались. У нас есть светлый большой спортзал, кабинеты, где много всего необходимого, библиотека, в которой можно найти художественную, научную, развлекательную литературу. В будущем планирую стать режиссером. Уже сейчас самостоятельно изучаю азы анимационного искусства.

Практика показывает, что именно из сельской местности нередко выходят выдающиеся личности в различных отраслях жизнедеятельности. Таких одаренных и талантливых ребят, как Нуржан Мухит, в школе много. Главное – вовремя разглядеть потенциал. Для этого, по словам директора учебного заведения Гульмиры Мырзатаевны Тасжановой, есть все возможности. На сегодняшний день в школе трудятся 18 педагогов. В 1-9 классах обучаются 64 ученика, в предшкольной подготовке – 6 детей, в мини-центре «Еркетай» – 11 воспитанников.

– Наша школа построена в рамках меморандума по реализации социально значимых проектов между Eurasian Resources Group (ERG) и акиматом Павлодарской области. У нас установлено передовое компьютерное оборудование. Учебные классы полностью укомплектованы для проведения занятий по робототехнике и биотехнологии. В наличии STEM-лаборатория, цифровые микроскопы, а также виртуально-цифровая лаборатория. Имеются кабинеты художественного труда для мальчиков и девочек, оснащенные современным оборудованием. Мальчики научились выжигать рисунки, работать с лазерным станком. У девочек появилась возможность познать швейное дело. Ведь в старой не было даже кабинетов труда, – добавляет Гульмира Мырзатаевна, отмечая, что актовый зал в новой школе позволяет встречать больших гостей.

Также, что немаловажно, в учебном заведении проводятся знаковые события районного и областного уровней: семинары, круглые столы, олимпиады, конкурсы. Все это стало возможным благодаря инвестиционным вливаниям компании. Стоить ли говорить, что такие сдвиги положительно сказываются и на успеваемости детей, их достижениях. Например, в 2024-2025 учебном году воспитанники Сычевской школы становились победителями олимпиад и соревнований различных уровней. Так, например, в Международном конкурсе по английскому языку «Кенгуру-Лингвист» первое место заняли Захар Блинов и Аружан Дюсеке. К слову, Сычевская основная общеобразовательная школа не единственная в Павлодарской области, возведенная за счет ERG.

Ранее в селе Каражар Баянаульского района было построено аналогичное учебное заведение. По словам учителя математики и информатики и по совместительству руководителя кружка по робототехнике Амангельды Бахитовича Макарова, их школу сегодня можно по праву назвать передовой, поскольку полностью соответствует всем государственным стандартам образования. На церемонии открытия этого учебного заведения, проводимой в 2023 году, участвовал главный учитель страны Гани Бейсембаев. Тогда министр просвещения отметил, что вклад компании в решение значимых вопросов, огромен. Скажем больше: благодаря социальной ответственности бизнеса более 100 детей в селах Сычевка и Каражар получили доступ к образованию, отвечающему высоким стандартам.

– Школа – не просто объект в населенном пункте, а его путеводная мачта, направляющая корабль под названием «образование» сквозь волны времени и перемен. 4 ноября 2023 года вошло в историю нашего села как один из самых значимых дней. И дело здесь не просто в строительстве новой школы вместо аварийной (существовавшей с 1958 года), а в условиях, которые теперь есть у наших ребят. В школе учатся 46 детей. Вообще, учебное заведение рассчитано на 100 ученических мест, – говорит Амангельды Макаров, подчеркивая, что образовательный объект оснащен всем необходимым для предоставления и получения качественных знаний.

Примечательно, что учащиеся школы в селе Каражар, демонстрируют хорошие результаты на конкурсах. Например, на олимпиадах «Ақбота», «Алтын сақа» и других дети завоевывают призовые места, показывая высокий уровень подготовки сразу по нескольким направлениям. Например, Айсана Берик на районном чемпионате по робототехнике стала обладательницей второго места в номинации «Жас Талапкер», диплом второй степени она получила и по итогам олимпиады «Ақбота», а в районном соревновании по ганболу среди девочек заняла третье место. На республиканском отборочном этапе конкурса по робототехнике «Fibonacci Robot Olimpiad Kazakhstan» ученики Каражарской школы (Асылжан Боранбай, Альтаир Бакыт, Адиль Серик) завоевали путевку на международный тур, который пройдет в Анталии.

По высоким стандартам

Совсем скоро радостное событие – открытие новой школы-гимназии имени Каныша Сатпаева – ожидает детей, проживающих в городе Рудный Костанайской области. Реализация этого амбициозного проекта стала возможной также благодаря спонсорской поддержке корпорации ERG и стала частью национальной инициативы по созданию комфортных школ – пространств, в которых сочетаются современные технологии, инклюзивность и образовательные инновации. Здесь важно сказать, что компания на регулярной основе направляет средства на социальную защиту сотрудников и содержание социальной сферы, а также спонсорство и благотворительность.

– Сотрудничество с компанией ERG для нас не просто партнерство, это настоящее инвестирование в будущее нашего города и его подрастающего поколения, – комментирует руководитель отдела образования города Рудный Темирхан Бекбергенович Жайлибаев. – Мы глубоко признательны ERG за ту неоценимую поддержку, которую они оказывают системе образования Рудного. Говоря о направлениях нашего взаимодействия, скажу, что в 2022 и 2023 годах наши педагоги прошли обучение на курсах по применению современных образовательных технологий, в том числе и интерактивного цифрового контента. ERG взяла на себя финансирование и организацию курсов. Порядка 60 учителей знакомились с передовыми цифровыми инструментами, методиками дистанционного обучения, работой с интерактивным оборудованием. Это напрямую влияет на качество уроков, делая их более динамичными и интересными для детей. Во-вторых, компания ERG внесла вклад в оснащение наших школ современными цифровыми панелями. И, конечно, мы не можем не отметить самый масштабный проект – строительство новой современной школы. Это не просто здание, это образовательный центр нового поколения, спроектированный с учетом всех современных требований по комфорту, безопасности и технологическому оснащению. Появление такой школы в Рудном – это мечта для любого города. Она позволит создать по-настоящему вдохновляющую среду для обучения, где будут применены самые передовые образовательные технологии и методики. Это будет центр притяжения для талантливых детей и педагогов.

Уже сегодня можно смело говорить, что строящаяся школа (готовность объекта составляет примерно 80%) задает высокие стандарты в области цифровой трансформации и инклюзивного образования. Архитектурные решения продуманы до мелочей: особое внимание уделено вопросам безопасности, мобильности и доступности. В здании созданы условия для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями: установлены удобные лифты, предусмотрена эргономичная мебель, а учебные кабинеты и рекреации спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды. Важно подчеркнуть, что учебное заведение выходит за рамки привычного школьного формата. Помимо традиционных предметов, здесь развиваются уникальные направления: от кабинетов гидропоники до студий искусства и звукозаписи. По информации местного отдела образования, пространства внутри школы продуманы так, чтобы вдохновлять на творчество, самостоятельное мышление и научные открытия. Уютные зоны для отдыха и интеллектуального досуга – шахматные площадки, уголки для чтения и зоны book-crossing – становятся важной частью образовательной экосистемы. Более того, особой гордостью школы станет современный актовый зал – настоящий центр культурной жизни. Он спроектирован по последним стандартам сценического дизайна, и будет оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием, а встроенная операторская позволит организовывать мероприятия на высоком техническом уровне. Пространство полностью доступно для всех, включая людей с ограниченными возможностями, что подчеркивает приверженность принципам инклюзивности на всех уровнях. По словам главы отдела образования Рудного, новый образовательный комплекс – это не просто школа, а яркий пример того, как социальная ответственность бизнеса и достижения современных технологий могут модернизировать систему образования, создавая возможности и открывая горизонты для будущего поколения.

– ERG помогает выстраивать образовательную систему, ориентированную на будущее. Они способствуют подготовке инженерных кадров для нашего градообразующего предприятия АО ССГПО, создают современную материально-техническую базу и дают нашим детям возможность получать образование, соответствующее мировым стандартам. Это партнерство – яркий пример социальной ответственности бизнеса и его вклада в развитие общества. От имени всех педагогов, школьников и их родителей города Рудного, выражаю глубокую и искреннюю благодарность компании ERG. Ваша поддержка – это фундамент для успешного будущего наших детей! – благодарит Темирхан Бекбергенович.

Резюмируя скажем, что оснащением всех упомянутых школ занимаются представители ТОО «СТЕМ Академиа».