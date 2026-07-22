Школа самостоятельной жизни

Площадка для социализации

Детский оздоровительный лагерь «Тау-Жаңашар», расположенный в Тургеньском ущелье, сразу впечатлил красивой, ухоженной территорией. Он окружен голубыми елями, яблонями и березами. Посреди двора – большой бассейн и спортивная площадка. Под стать им столовая и уютные корпуса для детей.

Отметим, что лагерю в этом году исполняется 15 лет, и теперь в одну смену тут отдыхают примерно 300 детей со всех регионов страны. Как рассказал основатель этого учреждения Андрей Гардт, недавно здесь были построены современный корпус для девочек и пищеблок, полностью соответствующий санитарным требованиям. Также благоустроены прогулочные зоны, а еще приобретены дополнительные гектары земли для дальнейшего развития лагеря.

– Мы постоянно что-то строим, перестраиваем, улучшаем. Это процесс, который никогда не заканчивается, – поясняет он.

К слову, у Андрея Генриховича есть фермерское хозяйство, где выращивают крупный рогатый скот, содержат овец, производят мясо и молоко. Понятно, откуда в лагере всегда на столах свежие молочные и мясные продукты. Впрочем, большую часть своего времени наш собеседник посвящает лагерю.

– Каждый ребенок доверен тебе родителями, и ты отвечаешь за его безопасность, здоровье, настроение, поэтому заниматься этим делом нужно основательно, – убежден он.

По его наблюдениям, современным подросткам особенно необходимо живое общение. Городская жизнь, гаджеты лишают ребенка возможности просто быть рядом со сверстниками. А здесь дети дружат, общаются, учатся понимать друг друга, и для многих это хороший и важный опыт.

Пока мы беседовали с Андреем Генриховичем, к нему то и дело подбегали ребята, чтобы поздороваться. На вопрос, откуда они приехали, в основном называли Алматы, Астану, Караганду и районы Алматинской области. А вот Маргарита Рамазанова прибыла из Атырау. Девочка отдыхает в лагере пятый год подряд, с сожалением отмечая, что приехала в «Тау-Жаңашар» в последний раз, так как скоро ей будет 17.

– У меня столько теплых воспоминаний об этом лагере! Я многому здесь научилась. Точно знаю, что каждый найдет здесь дело по душе, – поделилась она.

Директор и сооснователь лагеря Мира Кудабаева рассказала, что воспитательная работа у них базируется на лучших традициях международного детского цент­ра «Артек». Кроме того, «Тау-Жаңашар» – это площадка для подготовки будущих педагогов: здесь проходят практику студенты педагогического колледжа из Иссыка, Караганды и Семея. Сегодня около 80% сотрудников лагеря – профессиональные преподаватели и психологи.

– Загородный лагерь – это преж­де всего безопасность ребенка физическая и психологическая. За одну смену дети получают жизненный опыт, учатся общаться, принимать решения, нести ответственность. Поэтому лагерь остается одной из лучших площадок для социализации, – считает Мира Ерлановна.

Она выпускница бакалавриата и магистратуры факультета прикладной математики КазНУ им. аль-Фараби, имеет диплом детского психолога и сейчас работает над магистерским исследованием «Психология современного детства: развитие личности в пространстве детского лагеря».

Мира Ерлановна отметила, что в этом году лагерь впервые проводит смены практически без гаджетов. Телефоны детям дают лишь на два часа в день для связи с родителями. Примечательным стал пример мальчика, который после окончания смены только на следующий день вспомнил, что оставил мобильный у вожатого.

– Мы часто слышим, что современный ребенок очень зависим от телефона, но практика показала другое. Если есть интересная альтернатива, он спокойно забывает про гаджет, – говорит она.

В этом убедились и мы, наб­людая за лагерным днем. На открытой сцене шли репетиции по актерскому и ораторскому мастерству, на спортивных площадках – командные игры, а в беседках ребята занимались рукоделием и познавательными играми. День здесь расписан поч­ти по минутам с восьми утра до одиннадцати вечера. И каждое занятие – часть воспитательного процесса.

– Школа дает знания, а лагерь помогает применять их в жизни. Дружить, поддерживать друг друга, работать в команде невозможно научиться по учебнику – такие качества формируются только в живом общении со сверстниками, – рассуждает моя собеседница.

По словам Миры Кудабаевой, в центре внимания всегда остается личность ребенка. Здесь помогают каждому раскрыть свои сильные стороны, не сравнивая детей между собой.

– Мы сравниваем ребенка только с ним самим: вчера ты умел так, а сегодня попробуй сделать лучше, – продолжает она. – При этом командные игры и соревнования остаются важной частью программы, поскольку учат взаимовыручке и ответственности друг за друга.

Все правила лагерной жизни ребята обсуждают вместе с вожатыми в первый день смены. А в конце проводится традиционная игра, во время которой дети предлагают идеи по развитию лагеря. Многие из этих предложений впоследствии были реализованы. Кстати, именно так здесь появился бассейн.

Вожатый – не мама и не учитель

Методист Марина Еремина более 15 лет разрабатывает воспитательные программы для детского лагеря. По ее словам, многие принципы советской педагогики остаются актуальными и сегодня, в частности, воспитание личности через коллектив.

– Лагерь – это большая педагогическая работа, а не только организация досуга. Нет ничего лучше воспитания в коллективе, коллективом и для коллектива. Этот опыт создавался десятилетиями и доказал свою эффективность, – полагает она.

Лагерь становится первой нас­тоящей школой самостоятельной жизни. Здесь дети учатся уважать друг друга, соблюдать общие правила, принимать решения и отвечать за свои пос­тупки. Да, они стали более тревожными, сильнее зависят от родителей и цифровых технологий, однако их главные потребности не изменились.

– Дети всегда остаются детьми. Им по-прежнему нужны внимание, доверие, поддержка и взрослый, которому можно верить. Но если раньше доверие и уважение к старшим возникало само собой, то сегодня их нужно еще заслужить, – поделилась наб­людениями Марина Еремина.

Главной фигурой лагеря методист называет вожатого. От его личности зависят атмосфера в отряде, настроение детей и желание ребенка вернуться сюда снова. Вожатый – это не мама, не учитель и не старший брат, но в нужный момент он должен уметь быть каждым из них. Его задача – стать взрослым, которому ребенок сможет доверить свои переживания, попросить совета или поддержки.

За годы работы Марина Еремина подготовила около тысячи молодых специалистов. Она учит их не просто организовывать досуг, а объединять детей, вовлекать каждого в общее дело и помогать раскрывать способности.

А еще мы убедились, что среди сотрудников лагеря много тех, кто когда-то здесь отдыхал, будучи ребенком. Старшая вожатая Альмира Абдрашитова, вожатые Санжар Садыков, Жалгас Арыстанбек, студентки Раяна Ярмухаметова и Жания Буркеева – все говорили, что именно отдых в этом красивом месте повлиял на выбор их будущей профессии.