Школьница из Алматы заключила меморандум с Минводы

Дана Аменова
специальный корреспондент

Ученица нашла решение проблемы дефицита воды в засушливых регионах. Она изобрела устройство для сбора влаги из атмосферы и победила на Всемирной олимпиаде в Южной Корее

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с ученицей гимназии №79 города Алматы Даной Кадырбек, разработавшей устройство для сбора воды из атмосферы с помощью современных наноматериалов. Установка позволяет эффективно поглощать и конденсировать влагу из воздуха без подключения к электросетям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам встречи Минводы и Дана Кадырбек подписали меморандум, предусматривающий совместный анализ работы устройства, организацию пилотного внедрения проекта, обмен информацией и данными, а также изучение возможности расширения использования технологии.

Нуржан Нуржигитов поручил Департаменту науки и инновации Министерства Минводы оказать максимальную поддержку проекту по части внедрения разработки в пилотном режиме. Глава водного ведомства также вручил автору устройства благодарственное письмо и ценный подарок.

«Очень радует, что талантливая молодежь не остается равнодушной к вопросам водосбережения и проявляет инициативу, разрабатывая и реализуя уникальные научные проекты. Мы давно следим за данной разработкой. Она предлагает уникальное решение в области экономии водных ресурсов, применимое, что особенно важно, в отдаленных регионах.

Способность собирать воду из атмосферы при низкой влажности создает большие перспективы для практического использования устройства. А применение современных наноматериалов и использование солнечной энергии делают его важным проектом в области «зеленых» инноваций», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Разработка получила высокую оценку на ряде международных и республиканских конкурсов. Проект занял 1-е место среди 36 стран и более 2 000 участников на международной выставке WICO в Южной Корее, 1-е место среди 24 стран на Молодежной международной научной ярмарке (YISF) в Индонезии, а также удостоился наград Международной конференции КазНУ и Международного конкурса по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space.

Разработка Даны Кадырбек также вошла в число десяти полуфиналистов международной программы по поддержке «зеленых» стартапов Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), реализуемой совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO). Проект прошел отбор из более 500 заявок со всего Казахстана.

«Впечатления от встречи очень положительные. Очень радует, что Министерство водных ресурсов и ирригации активно поддерживает молодых ученых. Подобная поддержка дает мне дополнительный стимул продолжать научную деятельность. Благодаря сегодняшнему поручению министра, мы можем приступить к полевым испытаниям устройства и начать реализацию проекта в пилотном режиме», – отметила Дана Кадырбек.

