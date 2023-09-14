Школьника-закладчика задержали с поличным в Уральске

В Уральске во время закладки синтетических наркотиков задержан ученик 11 класса, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Задержание с поличным прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023». При личном обыске у негоизъяты два свертка, обмотанные изолентой зеленого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом. При осмотре сотового телефона были обнаружены координаты закладок, где были изъяты 23 свертка, обмотанные изолентой зеленого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является синтетическим наркотиком. Общий вес изъятого – свыше 20 граммов.

В отношение задержанного начато досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Как отметили в департаменте полиции ЗКО, в рамках Комплексного плана усилена работа по противодействию наркопреступности и профилактике наркоправонарушений.

С 1 июня по 31 октября текущего года на территории республики проводится ОПМ «Карасора-2023». С начала его проведения западноказахстанскими полицейскими было выявлено 97 наркоправонарушений, из них 44 преступления и 53 уголовных проступка.