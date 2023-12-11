Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционку в Астане

В связи с ухудшением погоды 12 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены в Астане переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы

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По данным РГП «Казгидромет», в Астане 12 декабря днем ожидается понижение температуры воздуха до 30 градусов ниже нуля.

Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.