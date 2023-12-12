Школьников и студентов первой смены перевели на дистанционку в Астане
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Школьники и студенты колледжей Астаны будут с утра учиться дистанционно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования столицы
Из-за ухудшения погодных условий 13 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены в Астане переходят на дистанционный формат обучения.
Ранее сообщалось, что 13-14 декабря учащиеся 0-9 классов Алматы переходят на дистанционный формат обучения.