Школьница из Алматы разработала ИИ-бота для распознавания дефектной речи

В Алматы школьница разработала технологию, которая может изменить подход к реабилитации пациентов с нарушениями речи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

Ей всего 16 лет, но она уже выступает перед врачами, доказывая, что теперь людей с дефектами речи можно понимать благодаря искусственному интеллекту. Свой стартап Soile AI она представила на конференции по цифровой трансформации санаторной медицины. Перед взрослыми работниками медицины Укили Омарова выступает не впервые. Свой проект 16-летняя алматинка представляла на встречах с представителями Министерств здравоохранения Казахстана и Узбекистана. А год назад победила в стартап-баттле на IT-Fest 2024. Говорит, сама идея такого устройства родилась из личной боли.

– Когда я была маленькой, случился у моего дедушки инсульт. Мы всей семьёй перестали его понимать. Оказалось, что не только мой дедушка столкнулся с речевыми нарушениями, а ещё более 800 миллионов человек во всём мире, - отмечает ученица 11 класса школы-гимназии № 22 г. Алматы Укили Омарова.

Это умный бот, который распознаёт дефектную речь. Пользователь выбирает один из шести языков, записывает голосовое сообщение, а искусственный интеллект анализирует его и выдаёт текстовую и адаптивную аудиоверсию на более понятном языке. Команда Укили использует готовые модели, которые затем обучают распознаванию речи на примере голосовых образцов людей с ДЦП, после инсульта и с заиканием.

– Например, давайте посмотрим нашего Telegram-бота. Пользователь открывает его, нажимает на «Старт», выбирает язык и записывает голосовое сообщение. Например, у нас здесь есть реальный кейс ДЦП. Давайте поймём его речь: «Спасибо огромное за поздравления», - объясняет Укили принцип работы бота.

– К нам часто на реабилитацию поступают пациенты после инсульта, с диагнозом ДЦП, с нарушением речи. Это приложение, которое разработали юные школьницы Казахстана на основе искусственного интеллекта, очень бы помогло в нашей работе для улучшения коммуникации и обратной связи с такими пациентами, - подчеркивает врач-реабилитолог санатория медцентра УДП РК Александр Шин.

Сейчас стартап тестируют казахстанские медцентры. Они помогают школьнице собирать голосовые записи, ведь для высокой точности модели нужен по меньшей мере миллион образцов. Пока у бота только десятки записей, но девушка уверена, что в будущем технология может стать полноценным инструментом в руках логопедов и неоценимым помощником всем, кто взаимодействует с людьми с речевыми нарушениями.

 

#изобретение #ИИ #дефекты #бот #речь

