Девочка подожгла подъезд в Атырау

Пожары
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Дана Аменова
корреспондент

Пожар произошел после того, как 9-летний ребенок поджег велосипед в подъезде, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. 

«С помощью видеокамеры был обнаружен несовершеннолетний ребёнок 2015 г. р., который поджег спичками велосипед. Девочка рассказала, что играла и бросала горящие спички в велосипед, однако, когда произошел пожар, она испугалась и покинула подъезд. С родителями девочки была проведена профилактическая разъяснительная работа», – детализировали в правоохранительных органах.

Также накапливаются документы, касающиеся правонарушений, добавили в ДП.

#Атырау #пожар #девочка #подъезд

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