Девочка подожгла подъезд в Атырау

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«С помощью видеокамеры был обнаружен несовершеннолетний ребёнок 2015 г. р., который поджег спичками велосипед. Девочка рассказала, что играла и бросала горящие спички в велосипед, однако, когда произошел пожар, она испугалась и покинула подъезд. С родителями девочки была проведена профилактическая разъяснительная работа», – детализировали в правоохранительных органах.