На больничной койке оказался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны после того, как с ним столкнулся ребенок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Василий Васильевич Макиенко – один из последних живых свидетелей Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области, ветеран, награждённый орденами и медалями, 99-летний фронтовик, прошедший Кенигсберг. Он оказался на больничной койке с переломом кости таза после случайного и, кажется, абсурдного происшествия.
20 апреля он, как обычно, вышел на прогулку в сквер имени Габита Мусрепова. Спустя время его нашли лежащим на земле у проезжей части. Он не мог подняться, а сколько пролежал в одиночестве, неизвестно. Проезжавшие автолюбители вызвали скорую. Диагноз — перелом кости таза, состояние средней тяжести.
В ДП СКО прокомментировали этот случай так:
– Полицией проводится досудебное расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью 99-летнего жителя Петропавловска, ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Макиенко. Сообщение о госпитализации поступило в полицию 20 апреля. В ходе проверки установлено, что днём 20 апреля в районе перекрёстка улиц Назарбаева и Мусрепова пенсионер пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение с 9-летней учащейся одной из школ города. По её словам, она перебегала дорогу и не заметила мужчину. Столкнулась с ним, он упал и получил травмы при падении. Полицией установлены все участники и свидетели происшествия. Следствие изучает все обстоятельства случившегося для дачи объективной правовой оценки.
Департамент полиции выразил Василию Васильевичу и его родным искренние слова поддержки и пожелал скорейшего восстановления.
В городской многопрофильной больнице Петропавловска ветерана навестил аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Врач-травматолог Денис Петров сообщил о состоянии ветерана.
– 20 апреля скорая помощь доставила к нам пожилого мужчину, с его слов он случайно был сбит подростком, поступил с диагнозом «закрытый перелом седалищной кости без смещения», был госпитализирован в отделение травматологии, консервативное лечение получает в полном объеме. Первые дни будет болевой синдром, лечение получит. Учитывая возраст, полная реабилитация займет месяц-полтора. На ноги встанет. Дедушка с характером, старой закалки. Операция не планируется. В больнице у нас проведет примерно неделю. Прогноз благоприятный, – сказал он.