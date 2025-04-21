На больничной койке оказался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны после того, как с ним столкнулся ребенок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: из архива акимата СКО

Василий Васильевич Макиенко – один из последних живых свидетелей Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области, ветеран, награждённый орденами и медалями, 99-летний фронтовик, прошедший Кенигсберг. Он оказался на больничной койке с переломом кости таза после случайного и, кажется, абсурдного происшествия.

20 апреля он, как обычно, вышел на прогулку в сквер имени Габита Мусрепова. Спустя время его нашли лежащим на земле у проезжей части. Он не мог подняться, а сколько пролежал в одиночестве, неизвестно. Проезжавшие автолюбители вызвали скорую. Диагноз — перелом кости таза, состояние средней тяжести.

В ДП СКО прокомментировали этот случай так: – Полицией проводится досудебное расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью 99-летнего жителя Петропавловска, ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Макиенко. Сообщение о госпитализации поступило в полицию 20 апреля. В ходе проверки установлено, что днём 20 апреля в районе перекрёстка улиц Назарбаева и Мусрепова пенсионер пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение с 9-летней учащейся одной из школ города. По её словам, она перебегала дорогу и не заметила мужчину. Столкнулась с ним, он упал и получил травмы при падении. Полицией установлены все участники и свидетели происшествия. Следствие изучает все обстоятельства случившегося для дачи объективной правовой оценки.

Департамент полиции выразил Василию Васильевичу и его родным искренние слова поддержки и пожелал скорейшего восстановления.

В городской многопрофильной больнице Петропавловска ветерана навестил аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Врач-травматолог Денис Петров сообщил о состоянии ветерана.