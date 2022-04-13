Скриншот с видео astanatv.kz
Общество , Образование , США
Школьницу из Павлодара пригласили на обучение в школу NASA

Восьмиклассницу из Павлодара приняли в Международную космическую школу, открытую под эгидой NASA (Национальное аэрокосмическое агентство США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Школьница Ярослава Кравчук представила проект малого космического аппарата QANYSH, предназначенного для производства «зеленого» водородного топлива. Разработка позволит добывать горючее с помощью электролиза воды, полученной из комет и астероидов. Уменьшенную модель аппарата девочка представила также ученому совету на ежегодных «Сатпаевских чтениях».  

«Я учусь на физмате и занимаюсь олимпиадной химией. Как-то я делала домашку по физике и посередине задачи мне пришла такая идея. Я решила ее воплотить, как видите, все получилось», – говорит Ярослава Кравчук, ученица школы-лицея №8 для одарённых детей Павлодара.

Ярослава поедет в США на предстоящих летних каникулах. Отмечу, United Space School – это междисциплинарная программа, которая ежегодно объединяет до 50 учащихся из 25 стран для обучения в Хьюстонском университете в Клир-Лейк. Под руководством инженеров, ученых и лидеров аэрокосмической отрасли юные исследователи трудятся над собственными космическими разработками. Лучшие реализуют на МКС.

 

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