7 лет колонии получил школьный бухгалтер за хищения из бюджета в Мангистау

В Мангистауской области выявлено хищение бюджетных средств на сумму более 76 млн тенге в одной из общеобразовательных школ областного центра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

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По информации ведомства, при сверке штатного расписания и банковских счетов прокуроры выявили разницу между положенной и фактически выплаченной зарплатой главного бухгалтера школы, который на протяжении трех лет начислял себе излишки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование было поручено ДЭР области.

В ходе следствия бухгалтер признал свою вину полностью.

Приговором суда осужден по части 4 уголовной статьи «присвоение и растрата вверенного имущества» к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет.

Недавно сообщалось о том, что 3 года в Абайской области бухгалтер детсада поощряла себя надбавками к зарплате.

Ранее в Акмолинской области двух бухгалтеров заподозрили в хищении более 83 млн тенге.