Двух бухгалтеров заподозрили в хищении более 83 млн тенге в Акмолинской области

Бухгалтеров детсада и школы заподозрили в хищении более 83 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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"Бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла деньги на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями. Для создания картины реальности переводов бухгалтер указывал наименования предприятий, с кем якобы заключались договора на поставку товара. Между тем банковские счёта были оформлены на ее близких родственников", - рассказали в облпрокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, всего за период работы бухгалтером было перечислено "налево" 47 млн тенге.

Второй случай установлен в одной из школ Степногорска, где, по версии следствия, бухгалтер перечислила на свой счет в

качестве заработной платы 36 млн тенге.

По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 189 УК РК (хищение в особо крупном размере - пункт 2 часть 4), которые расследуются специальными прокурорами и Департаментом экономических расследований по Акмолинской области.

Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, отметили в прокуратуре.