Школьный формат

Жестко контролировать цены на школьную форму намерены власти Северо-Казахстанской области.

Школьная форма не должна стоить более 17 тыс. тенге. Такое заявление было сделано на заседании акимата Северо-Казахстанской области. Было рекомендовано жестко контролировать ценообразование, чтобы исключить необоснованные ценовые накрутки на канцелярские товары и школьную форму.

Руководитель управления образования Назир Жашибеков заверил, что цена на школьную форму от местных производителей сегодня якобы не превышает 17–18 тыс. тенге. На эту сумму можно приобрести брюки и пиджак. В комплект не входят сорочки или блузы, которых каж­дому ребенку необходимо как минимум две – на каждый день и для торжественных случаев.

– Мы встретились с производителями школьной формы нашего региона, – говорил, выступая с докладом, Назир Жашибеков, – и договорились, что цена не будет расти, то есть останется в пределах 17–18 тысяч тенге. Форма, обувь, канцелярские товары продаются по сниженным ценам на ярмарках в районах.

Отмечалось на заседании и то, что в 2022 году порядка 9 000 детей из социально уязвимых слоев населения получат денежную помощь по 37 тыс. тенге. Родителям зачислят эти средства на банковские счета. На всю эту помощь в бюджете области отпускаются 1,2 млрд тенге.

Руководитель управления образования рассказал также об особенностях нового учебного года, который увеличится на две недели. Школьники проучатся с 1 сентября по 31 мая включительно. Внесены изменения в школьную программу. Из типового учебного плана исключен предмет «Самопознание».

В школах с казахским языком обучения с первого класса будут изучать только казахский язык, а в школах с русским языком обучения – казахский и русский языки. Изучение русского языка в школах с казахским языком обучения планируют начать со второго класса. Английский язык намерены внед­рять только с третьего класса в школах с казахским и русским языками обучения. Часы русского и английского языков, а также «Самопознания» будут переданы на изучение других предметов.

Для претендентов на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» итоговая аттестация по учебному предмету «Алгебра и начала анализа» пройдет на базе филиалов Назарбаев Интеллектуальной школы.

Прием педагогов в учреждения образования будет идти на конкурсной основе, за исключением малокомплектных школ. Для участия в конкурсе лица, впервые приступающие и возобновляющие педагогическую деятельность, должны сдать национальное квалификационное тестирование.

Руководитель управления образования заверил, что до начала учебного года все школьники будут обеспечены учебниками.