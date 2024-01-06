Шорт-трекист и боксеры протестировали линейный каток Астаны

Чемпион Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев, чемпион Азии по боксу Айбек Оралбай и чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай прокатились по линейному катку и дали свою оценку, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

"Сегодня я прокатился в центральном парке. Шикарный лед. Я сам протестил и всем рекомендую, как профессионал. Приходите отдыхать со своими друзьями, семьями", - поделился впечатлениями участник трех олимпийских игр Абзал Ажгалиев.

На линейном катке прокатились и боксеры - братья Оралбай.

Напомним, что это первый линейный каток в Астане. Благодаря своей длине в 290 метров в одну сторону каток считается самым длинным в столице.

Выход на лед для посетителей со своим инвентарем бесплатный. Возле катка расположены тематические фотозоны, точки обогрева и фудкорты. Также в парке работают горки.