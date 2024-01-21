Шорт-трекистка Полина Омельчук завоевала «бронзу» юношеской Олимпиады

В активе сборной Казахстана уже две медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Olimpic.kz

Казахстанская шорт-трекистка Полина Омельчук стала обладательницей бронзовой медали юношеских Олимпийских игр Канвон-2024, сообщает Olympic.kz.

Она показала третий результат на дистанции 1000 метров. Ее финишное время составило 1:41.600.

Победу одержала китаянка Цзиньцзы Ли. Ее соотечественница Цзиньжу Ян отметилась серебряной медалью.

Добавим, что в активе сборной Казахстана уже две медали. Ранее золотую награду завоевал прыгун с трамплина на лыжах Илья Мизерных.