Шорт-трекистка Полина Омельчук завоевала «бронзу» юношеской Олимпиады

Спорт
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В активе сборной Казахстана уже две медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Olimpic.kz

Казахстанская шорт-трекистка Полина Омельчук стала обладательницей бронзовой медали юношеских Олимпийских игр Канвон-2024, сообщает Olympic.kz.

Она показала третий результат на дистанции 1000 метров. Ее финишное время составило 1:41.600.

Победу одержала китаянка Цзиньцзы Ли. Ее соотечественница Цзиньжу Ян отметилась серебряной медалью.

Добавим, что в активе сборной Казахстана уже две медали. Ранее золотую награду завоевал прыгун с трамплина на лыжах Илья Мизерных.

#шорт-трек #Канвон-2024 #юношеская Олимпиада

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