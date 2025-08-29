У каждого из нас свои веские причины выучить язык. Для кого-то это новые возможности в профессиональном и карьерном росте. Александр Котельников относит себя к тем, кто знанием языка в первую очередь расширяет горизонты общения. Приветствовать друга, коллегу или соседа на родном ему языке, спросить как дела, поддержать беседу – это признак хорошего тона, считает он. Так повелось еще с детства.

Александр – самый старший из 12 детей в семье. Второй своей большой семьей он считал «дворовое братство».

– Мы никогда не делились по нацио­нальностям, по языку. Наоборот, мои друзья-казахи говорили со мной на русском, я старался запоминать, применять казахские слова. Нам это было несложно и интересно. Примером для нас было старшее поколение. Тогда часто собирались семьями, ходили друг к другу в гости, любые события отмечали вместе, в том числе и национальные праздники. Мы, дети, с одинаковым удовольствием уплетая расстегаи, беляши и баурсаки, слушая беседы взрослых, узнавали что-то новое о традициях, обрядах, запоминали базовые слова, выражения. У моей бабушки была хорошая память. В разговоре она могла вставить слово на казахском, подсказать, что оно значит, – вспоминает Александр Иванович.

Начало трудовой деятельности Александра Котельникова совпало со временем обретения Казахстаном независимости. Казахский язык, получив статус государст­венного, стал все шире внедряться, в том числе и на железной дороге, куда юноша пришел помощником машиниста. Тогда приходилось много ездить по стране. Все чаще, особенно в южных регионах, приветствия, пожелания счастливого пути звучали на казахском.

– Понял, что моих языковых познаний не хватает даже для того, чтобы достойно поддержать обычный диалог. Решил заняться изучением языка серьезно. Времени сидеть с учебниками не было, поэто­му моими главными учителями стали коллеги. По любому удобному случаю приставал к ним с вопросами: «А это как перевести?», «А это слово что значит?» Слушал, внимал, повторял, отрабатывал произношение. Сразу запомнить много слов не мог, поэтому брал листок, писал на нем слово и перевод. Каждая записочка – еще и напоминание о непрерывнос­ти процесса обучения. Нащупаешь ее в кармане и повторяешь слово до тех пор, пока не отпечатается в памяти. Потом в ход идут словосочетания и предложения с выученным словом.

Конечно, большинство слов на этих шпаргалках были связаны с работой. Это и перевод названий станций, и технические термины. Вот так уже на протяжении многих лет одни шпаргалочки сменяются другими. К слову, этот метод обучения взят на вооружение областной Ассамблеей народа Казахстана.

– Вот так, не торопясь, асықпай, учу, – вставляет он любимое выражение. – А еще стараюсь подыскивать смысловые ассоциации, так мне легче запоминать перевод. Учиться никогда не поздно, человек всю жизнь должен развиваться. При любом случае стараюсь применить свои знания. Если начнешь стесняться, так и будешь молчать. Без разговорных навыков язык не освоить. Всегда прошу, чтобы собеседники меня поправляли. А я в следующий раз стараюсь эти ошибки не допускать. В целом, даже если не всегда удается поддержать диалог, как правило, понимаю, о чем идет речь.

Даже чтение новостей Александр Иванович воспринимает как языковую практику.

– Внимательно читаю текст, по необходимости отмечаю те места, где возникли сложности с переводом. И только потом жму на автоматический перевод.

Как часто многие из нас, мечтающих выучить язык, думают, что для этого нужны объемная методичка, грамотный репетитор, расписание занятий на месяцы. А на самом деле важно лишь твердое решение. И вот уже сама жизнь подкидывает вам разнообразные «домашние задания» – только успевай выполнять их и повышать свою компетенцию.

Дочка Александра Ивановича Лиза освоила разговорный казахский благодаря теплым отношениям с соседями по подъезду. Когда он с супругой был на работе, Лизу встречала из школы, делала с ней уроки соседка-пенсионерка, заслуженный педагог Мария Давлетовна. Она и привила интерес к казахскому языку, дала базовые знания.

В следующем году машинист локомотива второго класса Александр Котельников отметит 35-летие работы на железной дороге.

– Я считаю себя счастливым человеком, потому что живу в любимом городе и прекрасной стране. Без пафоса могу сказать, что я – патриот Казахстана, – говорит Александр Иванович. – У меня много родных и друзей. Сколько домов построили по асару, сколько раз в непростых жизненных обстоятельствах мы помогали друг другу. Для меня знать государственный язык – значит чувствовать себя членом большой семьи – всего народа многонационального Казахстана. Только говоря на одном языке, понимая друг друга, мы можем быть едины. А именно наше единство обеспечит прочность фундаменту будущего нашей страны.