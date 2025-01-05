Штаммы метапневмовируса выявлены в Казахстане – Минздрав

Метапневмовирус человека – один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с последними сообщениями в СМИ о распространении в мире метапневмовируса ((HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям, Министерство здравоохранения выступило с заявлением, передает Kazpravda.kz

Метапневмовирус человека – один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.

«Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, активно циркулируют в пространстве. По данным Комитета санэпидконтроля, с начала эпидсезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов», – рассказали врачи.

Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб, или 36,4%, затем РС вирус – 433 (23,2%), аденовирус – 226 (12,1%), коронавирус – 206 (11,1%), парагрипп – 178 (9,5%), бокавирус – 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус – 30 (1,6%),



Метапневмовирус передаётся в основном воздушно-капельным путём и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

«В настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, в настоящее время регистрируется сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала текущего эпидсезона, с 1 октября 2024 года в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В», – говорится в сообщении.

Минздрав призвал соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.



Медики напомнили меры профилактики гриппа и ОРВИ:

- ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

- регулярное проветривать помещения;

- использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

- ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;

- при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы).

При появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, добавили в Минздраве.