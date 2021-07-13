Общество
Штормовое предупреждение объявили почти во всех областях РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК объявило штормовое предупреждение в двенадцати областях Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, 13-14 июля в Нур-Султане ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный 13 июля утром и днем порывы 15-20 м/с, 14 июля временами порывы 15-20 м/с.

13 июля днем в Алматы будет гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

Утром и днем 13 июля в Шымкенте ожидаются гроза, шквал, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане утром и днем 13 июля ожидаются пыльная буря, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

13 июля в Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 м/с.

В Кокшетау 13 июля днем будет сильный дождь. Ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.  

Днем 13 июля в Алматинской области местами ожидаются гроза, в горных районах град. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Талдыкоргане днем 13 июля - ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

13 июля в Илийском Алатау, Жетысуйском Алатау прогнозируется днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

В Киргизском Алатау местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

В Таласском Алатау утром и днем - кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, утром и днем порывы 17 м/с.

Западный Алтай: местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

Тарбагатай: днем местами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

Сутки 13-14 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза, град. Днем 12, сутки 13-14 июля ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20, утром и днем 13 июля порывы 23-28 м/с.

В Таразе днем 13 июля ожидается гроза, град. Днем 13-14 июля ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, утром и днем 13 июля временами 25 м/с.

13 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Караганде ожидается гроза. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 16 м/с.

13 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае днем 13 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

13 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июля в Павлодарской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. г.

В Павлодаре 13 июля ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Сутки 13, ночью 14 июля в Северо-Казахстанской области ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный ночью 13 июля местами 15-20 м/с, днем 13, сутки 14 июля 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 13-14 июля ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный ночью 13 июля порывы 15-20 м/с, днем 13, сутки 14 июля 15-20, порывы 23-28 м/с.

Утром и днем 13 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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