Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны

В Мангистауской области ожидается гололед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

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Сильный ветер ожидается в Кызылординской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.

В Западно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях прогнозируют туман, в Атырауской области - метель, Костанайской области - метель и туман.

В Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Мангистауской области ожидается гололед.