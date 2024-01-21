Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны
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В Мангистауской области ожидается гололед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет
Сильный ветер ожидается в Кызылординской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.
В Западно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях прогнозируют туман, в Атырауской области - метель, Костанайской области - метель и туман.
В Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Мангистауской области ожидается гололед.