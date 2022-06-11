Шура спел на улице в Нур-Султане

Российский эстрадный певец и автор песен Шура (Александр Медведев) спел песню на улице в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

Импровизируя, Шура исполнил один из своих всем известных хитов "Отшумели летние дожди", экспромтом "вплетая" в песню Нур-Султан.

Публикацию в Instagram он так и назвал "импровизация".

В Казахстан Шура приехал для участия в первом казахстанском ретрофестивале, где также примут участие легендарные ретроартисты — Boney M, La Bouche, Ice Mc, Nana DARKMAN, Fly Project, Шура, Овсиенко, Тату, На-На, Кай Метов и другие звезды 90-х.

Фестиваль состоится 19 июня в Алматы Арена.