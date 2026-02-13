Швейцария проведет референдум по ограничению численности населения

В мире
177
Айман Аманжолова
корреспондент

14 июня Швейцария вынесет на референдум инициативу об ограничении численности населения до 10 млн человек

Фото: Dave Primov / Shutterstock

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии до 10 млн человек пройдет 14 июня 2026 года. Как сообщает Swissinfo, согласно декабрьскому опросу, 48% населения страны готовы проголосовать за эту инициативу правой Народной партии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Швейцарские избиратели тогда же — в июне — решат вопрос о реформе гражданской службы. Правительство Швейцарии подтвердило дату голосования в среду, 11 февраля.

Инициатива «Нет десяти миллионам в Швейцарии» направлена на ограничение численности постоянного населения страны до 10 млн к 2050 году. Согласно предложению, правительство и парламент должны будут принять меры, как только население превысит 9,5 млн человек. И правительство, и законодатели отклонили инициативу.

Второй вопрос референдума касается плана по ужесточению правил доступа к гражданской службе. Реформа, одобренная парламентом, призвана сократить число новобранцев, переходящих из армии на гражданскую службу. Правительство хочет сократить ежегодный набор в армию с примерно 6,6 тыс. до около 4 тыс. человек.

Сегодня в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, около четверти из них — иностранцы. По данным правительства, около 27% жителей Швейцарии не являются гражданами страны, пишет Guardian. Согласно предложению Народной партии, правительство должно выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, когда число жителей достигнет 10 млн. По текущим прогнозам, это может произойти уже к 2035 году.

Свое предложение партия обосновывает тем, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. При этом правительство предупреждает швейцарцев, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих.

Швейцарская народная партия — крупнейшая политическая партия страны. Фракция давно выступает против иммиграции, акцентируя внимание на преступлениях, совершаемых иностранцами. Среди радикальных инициатив, которые она выдвигала, — предложение 2016 года об автоматической депортации иммигрантов, признанных виновными даже в незначительных правонарушениях, и план 2020 года по прекращению свободного передвижения с ЕС. Эти предложения не встретили широкого одобрения.

Швейцарская система прямой демократии позволяет гражданам предлагать так называемые народные инициативы, которые выносятся на плебисцит, если набирают 100 тыс. сторонников в течение 18 месяцев. Как правило, всего проходит около 10% народных инициатив. Так, в ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых, после того как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей.

 

#население #Швейцария #референдум

Популярное

Все
Демократический механизм запущен
О чем поведает Рашид ад-дин?
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Закон Республики Казахстан
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
Про город, людей, Ишим
Драмы на склонах, надежды на льду
Превратить ИИ в двигатель роста
«Первое счастье мое – это мой народ...»
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Три новые жизни
Если это любовь
Формируя пространство общественного согласия
К развитию – через конкуренцию и креативность
Познание через творчество
С чего начиналось «Мәміле»
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

«Адский климат» будет на Земле из-за глобального потепления
Рабочую неделю сокращают на 8 часов в Мексике
Таиланд планирует сократить безвиз туристов с 60 до 30 дней
Власти Бразилии ждут 65 млн туристов на Карнавал - 2026

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]