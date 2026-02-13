14 июня Швейцария вынесет на референдум инициативу об ограничении численности населения до 10 млн человек
Референдум об ограничении численности населения Швейцарии до 10 млн человек пройдет 14 июня 2026 года. Как сообщает Swissinfo, согласно декабрьскому опросу, 48% населения страны готовы проголосовать за эту инициативу правой Народной партии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
Швейцарские избиратели тогда же — в июне — решат вопрос о реформе гражданской службы. Правительство Швейцарии подтвердило дату голосования в среду, 11 февраля.
Инициатива «Нет десяти миллионам в Швейцарии» направлена на ограничение численности постоянного населения страны до 10 млн к 2050 году. Согласно предложению, правительство и парламент должны будут принять меры, как только население превысит 9,5 млн человек. И правительство, и законодатели отклонили инициативу.
Второй вопрос референдума касается плана по ужесточению правил доступа к гражданской службе. Реформа, одобренная парламентом, призвана сократить число новобранцев, переходящих из армии на гражданскую службу. Правительство хочет сократить ежегодный набор в армию с примерно 6,6 тыс. до около 4 тыс. человек.
Сегодня в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, около четверти из них — иностранцы. По данным правительства, около 27% жителей Швейцарии не являются гражданами страны, пишет Guardian. Согласно предложению Народной партии, правительство должно выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, когда число жителей достигнет 10 млн. По текущим прогнозам, это может произойти уже к 2035 году.
Свое предложение партия обосновывает тем, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. При этом правительство предупреждает швейцарцев, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих.
Швейцарская народная партия — крупнейшая политическая партия страны. Фракция давно выступает против иммиграции, акцентируя внимание на преступлениях, совершаемых иностранцами. Среди радикальных инициатив, которые она выдвигала, — предложение 2016 года об автоматической депортации иммигрантов, признанных виновными даже в незначительных правонарушениях, и план 2020 года по прекращению свободного передвижения с ЕС. Эти предложения не встретили широкого одобрения.
Швейцарская система прямой демократии позволяет гражданам предлагать так называемые народные инициативы, которые выносятся на плебисцит, если набирают 100 тыс. сторонников в течение 18 месяцев. Как правило, всего проходит около 10% народных инициатив. Так, в ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых, после того как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей.