Шымбулак признан лучшим горнолыжным курортом СНГ

Фото: Olympic.kz

По версии SKI BUSINESS AWARDS горный курорт Шымбулак и Oi-Qaragai получили самое большое количество наград среди 150 горных курортов стран СНГ.

Горный курорт Шымбулак удостоился премии «Лучший горнолыжный курорт среди стран СНГ», а также завоевал победу в номинации: «Лучший глемпинг/кэмпинг на горной территории». Горный Курорт Oi-Qaragai получил награду «Лучшее IT-решение» и «Лучшая программа детского лагеря».

Мероприятие собрало ведущих специалистов в области туризма, которые обсудили перспективы и новые форматы взаимодействия на рынке, а также развитие туристической инфраструктуры в странах СНГ. Премия состоялась в рамках международного форума туристических территорий в Минеральных Водах с 3 по 6 октября, где эксперты туристической отрасли поделились профессиональным опытом, обсудили новые форматы по взаимодействию участников рынка и созданию туристической инфраструктуры с зарубежными партнерами стран СНГ.

Номинация присуждалась по итогам сезона 2023-2024. Решение принималось в несколько этапов – защита проекта перед комиссией авторитетных специалистов в горной индустрии, а также путем голосования среди любителей горнолыжного отдыха.

«Казахстанские горные курорты признаны одними из лучших на международной арене, что подтверждает высокий уровень развития нашей туристической индустрии. Достижения Шымбулака и Oi-Qaragai не только укрепляют позиции Казахстана, но и способствуют повышению его конкурентоспособности на мировом рынке. Это результат нашей целенаправленной работы по созданию современной туристической инфраструктуры, и мы продолжим стремиться к новым успехам», - отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Призы были вручены по итогам сезона 2023-2024 годов. Выбор победителей происходил на основании защиты проектов перед комиссией экспертов и голосования среди любителей горнолыжного отдыха.