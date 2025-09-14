В 20 регионах страны одновременно проходит хакатон по искусственному интеллекту под названием «Decentrathon 4.0», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Шымкента

Это масштабное событие, которое собирает талантливую молодежь в сфере IT. В центре Shymkent Hub также собрались одаренные участники, чтобы испытать свои силы.

По словам регионального менеджера Shymkent Hub Курмангазии Муратова, в текущем хакатоне участвуют 171 команда, заинтересованная в IT-сфере. Участникам предстоит выполнить задания по темам искусственного интеллекта и блокчейна, а также создать новый проект. Участники должны предложить инновационные идеи и новые решения актуальных проблем.

Общий призовой фонд хакатона составляет 50 тысяч долларов США.

Ранее в Шымкенте уже проводился один из крупнейших хакатонов в Центральной Азии — Decentrathon 2, который был посвящен мировой блокчейн-индустрии. С тех пор при поддержке городского управления цифровизации организовано множество различных мероприятий и форумов. Новый хакатон также сыграет важную роль в развитии IT-сферы.