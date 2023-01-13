Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022

На конкурс в Нью-Йорк зергер отправил женское национальное нагрудное украшение из серебра – өңіржиек. Точно такие же носили женщины Западного Казахстана в XV–XVI веках. Об этом стало известно благодаря находке археологов, пополнившей коллекцию исторических ювелирных украшений.

Увидев однажды в музее старинное изделие, Икрамжан решил в точности воспроизвести его. Так появился комплект «Батыс Қазақстан». Эта работа и при­несла мастеру всемирную славу на конкурсе Global Eco Artisan Awards 2022 в номинации «Исчезающие ремесла».

Икрамжан Рафиков не смог принять участие в zoom-конференции, в ходе которой транслировалось заседание жюри и объяв­ление результатов конкурса. Это событие совпало с торжественной церемонией награждения победителей 15-й юбилейной международной общественной премии «Жан Шуақ», одним из номинантов которой он стал. Так что о своей громкой победе ювелир узнал постфактум и вполне буднично, получив сообщение на электронную почту.

– Думаю, мою работу оценили так высоко, потому что она выполнена в нацио­нальном стиле с применением техники древних ювелиров, широко использовавших натуральную зернь, – рассуж­дает Икрамжан Рафиков. – Я в своих работах предпочитаю использовать традиционные приемы, включая зернь. Ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой серебряной проволоки при­дает ювелирным украшениям стильность и изящество. Новую технику придумать сложно, она веками отрабатывалась и совершенствовалась, но с годами каждый мастер выбирает то, что ему по душе.

Нагрудное украшение өңіржиек, как и весь комплект «Батыс Қазақстан», включающий брас­лет, кулон, серьги и перстень, выполнен в технике натуральной зерни. Такая отделка требует от мастера большого искусства, точности исполнения, усидчивости, терпения.

За очень редким исключением ювелиры предпочитают штампованную зернь, обходясь чеканкой и не желая «заморачиваться» изготовле­нием крошечных серебряных шариков. Как следствие, из-за трудоемкости техника натуральной зерни практически забыта и ювелирные украшения, выполненные с ее применением, становятся редкостью.

Для Икрамжана Рафикова зернь, филигрань, чернь – как раз те приемы, которые позволяют выразить в металле свою задумку. Он работает исключительно с серебром, лишь иногда для фона используя позолоту. Выбор металла обусловлен тем, что предки кочевников испокон веков носили украшения из серебра и только для высоких особ применяли позолоту, а золото использовали исключительно для ханских украшений.

– Работать с се­ребром сложнее в отличие от мягкого и податливого золота, но оно добрее, чище, благороднее, – уверен Икрамжан Рафиков. – Серебряные украшения подчеркивают вкус владельца. К примеру, черненое серебро смотрится богато и гармонирует с различными камнями, имеет разные оттенки – от светло-сереб­ристого до черного бархата, позволяя в каждом конкретном случае подобрать нужный колорит. И тогда ювелирное изделие сияет во всей красе и соответствует образу его владельца. Не раз убеждался, что ювелирные украшения из серебра, выполненные в старинном стиле, никого не оставляют равнодушными. Возможно потому, что они дополняют образ, их легко подобрать с учетом внешности, стиля и образа жизни.

На общую идею ювелирного украшения, задуманного мастером, работают и вставки из полудрагоценных камней: сердолика, бирюзы и халцедона. Красные, голубые и зеленые камни – любимая цветовая гамма Икрамжана. Именно эту палитру он исполь­зует при изготовлении массивных, так называемых составных колец. Это новое направление в ювелирном искусстве Казахстана в отличие от серег, колец, браслетов, подвесок. Их изготавливает пока только Икрамжан.

– Перстень власти – составной, он собран из трех частей с подвижным соединением, что поз­воляет свободно сгибать руку в кулак, – поясняет мас­тер. – А власти – потому, что раньше такие украшения носили жены богатых баев. Ювелирную технику я почти не изменил, камни использую те же, разве что добавил позолоту для фона. Тут доминируют форма изделия и элемент движения. Пришлось даже анатомию изучать, чтобы понять, как сделать перстень удобным для того, кто надевает такое украшение. Оно не должно вызывать дискомфорта у владельца, а только удивление и восхищение со стороны окружающих.

В ближайших планах зергера – представить новинку на каком-нибудь международном конкурсе. Это заставляет разнообразить дизайн изделия. Сейчас у него уже больше десяти вариантов перст­ня, отличающихся камнями, узорами, конструкцией. Они выполнены в трех цветах – есть белый цвет, черненый и позолоченный.

Мастер уверен, что на перстень власти обязательно обратят внимание ценители оригинальных ювелирных украшений. Возможно, что составное кольцо, а такие изготавливают в считанных странах мира, принесет автору победу в очередном конкурсе и поз­волит еще раз пережить минуту славы, как это было на конкурсе Global Eco Artisan Awards 2022.

К этому грандиозному успеху шымкентский зергер шел долгие годы. И вполне могло статься, что его известность как ювелира, специализирующегося на изготовлении казахских национальных украшений из серебра, не вышла бы за пределы республики, если бы не помощь со стороны Союза ремесленников Казахстана. Все свои победы мастер связывает именно с этим профессиональным сообществом.

– Раньше каждый ювелир у нас был сам по себе, сидели в своих мастерских, не зная толком коллег по цеху, не общались, не обменивались опытом, – говорит Икрамжан Рафиков. – Когда в 2013 году организовался Союз ремесленников, сразу все изменилось: мы оказались вовлеченными во все мероприятия, которые проводились по народным промыслам, нас информировали о проведении выставок, ярмарок, конкурсов. В первый же год я стал победителем конкурса «Шебер» в номинации «Төлтумалық», представив комп­лект из семи перст­ней – «Бабушкино наследие». Такая оценка окрылила, позволив убедиться, что я двигаюсь в правильном направлении.

Для человека, не имеющего специального образования, такая уверенность особенно важна. А еще надо знать математику, гео­метрию, тригонометрию, физику, химию, материаловедение и иметь хоть какие-то художественные навыки. Первые знания по этим предметам он черпал на уроках у мастера-ювелира Абдуллы Наурызбаева, с которым его познакомил отец Мухамаджан Рафиков, работавший художником-оформителем в Южно-Казахстанском областном академическом казахском драматическом театре им. Ж. Шанина и художником-прикладником в областном художественном фонде.

Подмастерье не ограничивался наставлениями мастеров, ста­раясь самостоятельно методом проб и ошибок отработать навыки и расширить свои познания в ювелирном деле, чтобы максимально полно показать именно красоту камней, что-то делать индивидуальное, такое, чего в магазинах нет, и тем самым удивлять людей.

За долгие годы Икрамжан отточил мастерство, освоил все техники, подготовил сотни эскизов будущих ювелирных изделий и даже стал известным и популярным зергером в Шымкенте. Но хотелось большего. Этот масштаб как раз и обеспечил Союз ремесленников, объединивший мастеров прикладного искусства, инициировавший проведение рес­публиканских конкурсов, обеспечивший возможность выхода на международный рынок. Ювелир стал специально готовиться к участию в конкурсах, выставляться за рубежом. Икрамжан не скры­вает, что самостоятельно на такой шаг никогда бы не решился, хотя знал, что ювелиры Узбекистана и Кыргызстана давно заявили о себе на международной арене.

Наградой за первую победу в конкурсе казахстанских ремес­ленников «Шебер» для Икрамжана Рафикова стала поездка в Непал. Там он познакомился с местными ювелирами, приемами их работы, открыв новые горизонты для творчества.

Потом было незабываемое путешествие в Америку. В 2019 году в составе команды из восьми ювелиров и двух дизайнеров одежды Икрамжан принимал участие в выставке американских мас­теров прикладного искусства в Вашингтоне. Казахстанцы в тот раз показали свое искусство в посольстве Казахстана в США и даже развернули импровизированную экспозицию в холле Всемирного торгового банка.

Так у зергера постепенно креп­ла уверенность в том, что казахстанским мастерам надо смелее выходить на международный уровень, не сомневаясь в своем высоком профессионализме, участвовать в конкурсах и побеж­дать. У них есть все шансы на успех, поскольку они не просто не отстают от других, но и в чем-то превосходят.