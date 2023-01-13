Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Культура
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Любовь Доброта, Шымкент
Мы порой сильно недооцениваем наших ювелиров, впрочем, как и других ремесленников. Это первое, о чем я подумала, узнав, о победе зергера. А между тем Икрамжан получил международное признание, ведь в традиционном конкурсе принимают участие мастера прикладного искусства со всего мира. Казахстанец успешно прошел отборочный тур и вошел в число десяти полуфиналистов, среди которых были ювелиры из Швеции, Кении, Великобритании, Колумбии, Испании, Италии, Мьянмы, Грузии.