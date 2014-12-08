Сибирская битва 699 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

фото с сайта Единой лиги ВТБ

В десятом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ столичные баскетболисты побывали в гостях у самого восточного клуба – красноярского «Енисея» – и одержали трудную победу со счетом 83:81. Встреча прошла в упорной борьбе, а ее судьба решилась на последних секундах.

Первая половина матча полностью осталась за хозяевами площадки. Стартовую четверть россияне закончили со счетом 20:17, а вторую десятиминутку и вовсе выиграли с разницей в 7 очков (27:20). При этом если казахстанцы делали упор на мощных центрфорвардов, то красноярцы – на быстрые атаки своих легких нападающих и защитников.

После большого перерыва наставник «Астаны» Александр Трифунович внес некоторые изменения в тактику, и они сразу дали результат. Третью четверть казахстанцы закончили со счетом 21:18 в свою пользу, а заключительную десятиминутку и вовсе выиграли с преимуществом в 9 очков (25:16). Причем нагнали и перегнали своих соперников наши баскетболисты на последних секундах встречи.

Блистательную викторию удалось одержать благодаря точным дальним броскам Джерри Джонсона и Ивана Паунича. Причем если первый в начале матча не особо себя проявлял, то под конец игры взял инициативу и принес «Астане» три заветных очка.

