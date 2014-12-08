Сибирская битва

699
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
фото с сайта Единой лиги ВТБ
В десятом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ столичные баскетболисты побывали в гостях у самого восточного клуба – красноярского «Енисея» – и одержали трудную победу со счетом 83:81. Встреча прошла в упорной борьбе, а ее судьба решилась на последних секундах.
Первая половина матча полностью осталась за хозяевами площадки. Стартовую четверть россияне закончили со счетом 20:17, а вторую десятиминутку и вовсе выиграли с разницей в 7 очков (27:20). При этом если казахстанцы делали упор на мощных центрфорвардов, то красноярцы – на быстрые атаки своих легких нападающих и защитников.
После большого перерыва наставник «Астаны» Александр Трифунович внес некоторые изменения в тактику, и они сразу дали результат. Третью четверть казахстанцы закончили со счетом 21:18 в свою пользу, а заключительную десятиминутку и вовсе выиграли с преимуществом в 9 очков (25:16). Причем нагнали и перегнали своих соперников наши баскетболисты на последних секундах встречи.
Блистательную викторию удалось одержать благодаря точным дальним броскам Джерри Джонсона и Ивана Паунича. Причем если первый в начале матча не особо себя проявлял, то под конец игры взял инициативу и принес «Астане» три заветных очка.

Популярное

Все
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Определился состав финалистов
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Большой Египетский музей: все сокровища Тутанхамона выставлены на всеобщее обозрение
ФК« Актобе» перейдет в частную собственность
Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]