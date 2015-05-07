Сила единства неодолима Свежий выпуск 895 Лаура ТУСУПБЕКОВА, Москва

В борьбе с нацизмом были вместе

Как известно, нынешний год объявлен в СНГ Годом ветеранов. Форум победителей, организованный Фондом развития «Институт евразийских исследований» совместно с политологическим центром «Север – Юг» при поддержке управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, собрал под своей эгидой около 500 делегатов из разных стран. Но особенно почетными гостями, конечно же, стали главные герои мероприятия – ветераны, прибывшие из Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Армении, Таджики­стана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Украины и других государств.

Организаторы сделали все, чтобы приезд и пребывание в столице России участников войны, а возраст большинства из них достигает 90 и более лет, был максимально комфорт­ным. Ветераны же и сами сдавать позиций не собираются. Это особенно проявилось во время торжественной церемонии возложения венков к Огню Памяти и Славы на Поклонной горе. Чеканя шаг, они, когда-то сражавшиеся под одними знаменами, проделали большой путь до этого священного огня, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся с той страшной, кровопролитной войны.

В рамках форума открылась меж­дународная выставка «В борьбе с нацизмом мы были вместе». Проект состоит из 15 выставок, посвященных республикам, входившим в состав СССР. В экспозициях этих выставок подробно отражены основные этапы Великой Отечественной войны, боевой и трудовой вклады граждан республик в общую победу. По содержанию национальные экспозиции включают в себя в том числе материалы о воинских формированиях и их участии в боевых действиях, полководцах, Героях Советского Союза, партизанском движении, вкладе в военное производство, тыловом обеспечении, госпитальной базе, помощи беженцам и эвакуированным. Особый интерес в экспозиции, представленной Казахстаном, вызвали привезенные личные вещи легендарного генерала Ивана Панфилова. До мурашек по коже пробрала хроника эвакуации в казахские степи жителей захваченных фашистами территорий. Как признался известный российский журналист Кирилл Привалов, эта тема очень близка его семье. Дядя журналиста погиб в первые дни войны, и его жену с двумя детьми эвакуировали в Казахстан, в Приаралье.

– Тетя всегда рассказывала, как казахи делились последним куском хлеба, давали кров и прибежище в своих домах. Эти рассказы я запомнил на всю жизнь, – делится воспоминаниями журналист.

Свое приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Глава российского государства подчеркнул, что встречи ветеранов являются важным консолидирующим фактором. В Послании отмечается, что братское единство народов, сокрушивших фашизм, наша главная и незыблемая ценность. Сохранить эту ценность – великая ответственность перед грядущими поколениями. Те, кто выжил в Великой Отечественной войне, призваны нести высокую миссию – сохранять связь времен, воспитывать в нас бережное отношение к героическим страницам совместной истории наших народов.

Засвидетельствовать свое почтение ветеранам прибыл и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Приветствуя ветеранов, он отметил, что страны постсоветского пространства во многом существуют сегодня благодаря подвигу народов СССР, защитивших в дни Великой Отечественной войны Родину и мир от нацизма.

Д. Медведев заметил, что в истории каждой страны есть события и даты, которые не только не забываются с течением времени, но и становятся все более и более значимыми.

– Прошедшая война дала нам страшный урок на будущее и представление о том, насколько хрупким является мир, насколько мы должны ценить каждую человеческую жизнь. 9 Мая стало символом и Великой Победы, и великой радости, и великого подвига, и, конечно, великой трагедии, которая коснулась практически каждой семьи нашей Родины. Мы не делили победу в 1945 году – и сейчас мы победу не делим. Это наша общая победа и наш общий праздник, – подчеркнул премьер-министр.

Российский премьер призвал противостоять попыткам искажения истории войны. Также важно, подчеркнул Д. Медведев, чтобы будущие поколения не воспринимали войну лишь как некую иллюстрацию, экспонат из музея, чтобы война была историей наших стран, семей, родных.

Завершая выступление, он еще раз поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы, поблагодарив ветеранов за приезд в Москву.



Вклад Казахстана

В ходе пленарного заседания форума выступили известные политики, ученые, общественные деятели стран СНГ и, конечно, сами ветераны. Задал тон заседанию Алексей Сорокин, адмирал флота, председатель Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

– Как непосредственный участник войны со всей ответственностью свидетельствую: в окопах и траншеях, в ходе атак и вынужденных отступлений мы не задумывались о национальности друг друга, мы были едины, мы вместе желали одного – победы, – сказал ветеран, отметив, что единство и сплоченность, братство и взаимовыручка явились решающими факторами Победы. Не случайно среди 12 тысяч воинов, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, – представители 63 национальностей.

Выступающие отмечали, что сегодня, когда постсоветское пространство порой раздирают непреодолимые противоречия, событием, продолжающим связывать наши народы, является поистине наша общая Победа в Великой Отечественной войне. В этом контексте весьма показательными были выступления представителей Грузии и Украины. Так, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко отметил, что попытки фальсифицировать историю этой войны есть кощунство.

– В целом Украина внесла, наверное, даже больший вклад в Победу, чем многие европейские страны. Потому трудно смириться с тем, что Украина сегодня вырывается из контекста той Великой Победы, – сказал ученый.

Не секрет, что сегодня некоторые псевдоэксперты по Второй мировой войне призывают пересмотреть ее итоги и вклад советского народа в победу над фашизмом. Однако, как отметил президент Фонда развития «Институт евразийских исследований» Валерий Турсунов, сегодня невозможно представить, чтобы другая страна и другой народ могли бы вынести то, что вынесла наша страна.

– Мы должны сохранить память о вашем подвиге, дорогие ветераны. Спустя 70 лет открываются новые факты героизма защитников Отечества, и наш долг – передать память об этом нашим потомкам. Отказаться от этой памяти, значит подвергнуть себя опасности повторения событий тех лет. Важно защищать нашу общую историю от посягательств и попыток переписать ее, – подчеркнул он.

Но память о войне – это, без сомнения, еще и семейная память. Пожалуй, нет на территории постсоветских республик семьи, которой бы не коснулась она напрямую. А потому, как отметил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Михаил Швыдкой, изменить правде о войне, изменить Великой Победе – все равно что изменить родителям.

«Дорогие товарищи», – такими словами обратился к участникам Форума победителей писатель, поэт и дипломат, общественный деятель Казахстана Олжас Сулейменов. Подобное приветствие, по его словам, должно быть уместно там, где собрались люди, объединенные общей советской историей. Судя по последовавшим аплодисментам, слова поэта вызвали отклик в душах участников форума.

Выступление Олжаса Омаровича было, что называется, не по бумаге, а потому слова поэта отличались особой эмоциональностью и убедительностью.

Олжас Омарович вспомнил свои беседы с Героем Советского Союза Бауыржаном Момышулы, и эти воспоминания заставили зал в буквальном смысле замереть. Из пяти миллионов двухсот тысяч солдат и офицеров Красной армии в первые месяцы войны четыре миллиона погибли. И было очень важно перебросить с Востока силы на оборону Москвы. Эту функцию выполняли казахстанские бригады. Сотая бригада, полностью сформированная в Алма-Ате, и пришедшая ей на смену 102-я бригада погибли на подступах к Москве. Волоколамское направление сдерживала Панфиловская дивизия, в которой и воевал Бауыржан Момышулы.

– Как-то я спросил Бауржана Момышулы: когда он был более всего счастлив? Он сказал парадоксальную вещь – в октябре 1941 года, когда защищал Москву. Он тогда был молод, энергичен, он был счастлив. И я понимаю его как бойца, как мужчину, как воина. В Великой Отечественной войне погибли 350 тысяч казахских воинов. Это наша цена счастья. Их так немного относительно, но их так не хватает до сих пор, и еще долго будет не хватать нашему народу, – сказал Олжас Омарович.

Был еще один запоминающийся разговор Олжаса Сулейменова и Бауыржана Момышулы.

– Я задал ему вопрос: что значит идти в атаку? Он ответил: каждый раз идти в атаку – это каждый раз вставать с колен. Всем народом вставать с колен, – сказал О. Сулейменов. – Это и есть та самая философия Победы. Я помог тогда сформулировать герою это ощущение от лица тысяч павших его товарищей:

«Родиной звали мы край,

где рож­дены,

Где кизячные дымы,

тополь у стены,

Но как назвать страну берез,

Где мы встали в рост,

Не скрывая от огня ни крови,

ни слез»…

Поэт с сожалением констатировал, что в последние 30 лет, помимо 26 миллионов 600 тысяч человеческих жертв, государства постсоветского пространства понесли иные, «особые» потери идейного и духовного плана.

– Мы потеряли интерес к таким понятиям, как интернационализм, дружба народов. Не случайно за эти годы во многих республиках, которые восприняли независимость как отдаление друг от друга, произошли драмы и трагедии, появились свои войны и свои новые «дни победы». Мы в чем-то утратили истинный смысл единства, братства, обретенный в роковые годы, а ведь наши отцы и деды лежат в одних братских могилах, – сказал О. Сулейменов.

Подобный упрек справедлив и обоснован: в настоящее время, и это очевидный факт, взаимоотношения между некогда братскими республиками все больше базируются на прагматичных вопросах экономики, политики, безопасности. Однако без сотрудничества в целях сохранения общей исторической памяти будет утрачен сам фундамент партнерства, считает исполнительный директор Политологического центра «Север – Юг» Юлия Якушева.

Говоря об этом, эксперт особо акцентировала внимание на важности и актуальности участия в процессе молодежи.

– Спустя много лет братство народов, которые плечом к плечу отстояли свободу и право на будущее своей родины, остается главным памятником, главным достоянием Великой Победы. Не случайно именно общая история становится объектом нападок со стороны наших недоброжелателей. Через навязывание так называемой альтернативной истории, попыток пересмотреть и исказить итоги Великой Отечественной войны происходит расшатывание стабильности в обществе. И главной мишенью для превращения людей в манкуртов, как правило, является молодежь, – констатировала Ю. Якушева.

Очевидно, что Форум победителей стал одной из тех самых весьма эффективных коммуникационных площадок, где в доверительной атмосфере вершится диалог между поколениями и народами, адресно и контактно воплощаются традиции преемственности, дружбы и братства.

– Уверена, состоявшаяся в Москве накануне 70-летнего юбилея Великой Победы встреча получит развитие в новых созидательных инициативах, – сказала Ю. Якушева.



Фронтовики, наденьте ордена!

Это была замечательная встреча. Это были поучительные беседы. Прозвучали важные слова. Вот Меер Дейч из Латвии. Воевал в составе 191-го стрелкового полка 201-й Латышской стрелковой дивизии, награжден орденом Отечественной войны II степени. Меер Мордухович приехал в Москву в эти дни. Говорит, хотел обнять ветеранов из других стран.

Петрос Петросян. Ему 92 года, он из Армении. Воевал Петрос Арташесович в составе 181-го стрелкового полка 61-й Славянской стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

– Дочка, ты передай казахстанским ветеранам: враг не пройдет. Мы вместе победили. Мы прикрывали друг друга. Эта война навсегда нас связала, – сказал ветеран.

А вот еще одна встреча. В составе белорусской делегации – Мурзатай Берикбаев. Ветерану 91 год, казах, родом из Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. Участник Сталинградской битвы, операции «Багратион», боев в Восточной Пруссии, штурма Берлина. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 29 медалями. Судьба распорядилась так, что, возвращаясь с войны, в Беларуси Мурзатай Берикбетович встретил свою любовь. И остался здесь. У ветерана трое детей. Сыновья – военные. На протяжении 70 лет каждый год ветеран приезжает на Родину, в свой аул. Привозит детей, внуков. В нынешнем году не получилось. Здоровье стало подводить. Ветеран дал мне несколько казахстанских номеров телефонов, попросил меня позвонить его родственникам и передать привет.

– Не знаю, получится ли еще свидеться, – сказал ветеран, украдкой утирая слезу.

А вот и наши, казахстанские ветераны. Сагындык Кенжебаев из Алматы. Добровольцем ушел Сагындык Джунусович на фронт. Воевал в составе Брянского, Калининского и 2-го Белорусского фронтов командиром отделения разведки артилеррийского дивизиона. Участвовал в Курском сражении, освобождал Белоруссию, участвовал в штурме Кенигсберга. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Боевого Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими. Доктор философских наук. 91 год. До сих пор читает лекции в одном из вузов Алматы. В дни пребывания в Москве обошел весь город в поисках нужного учебного пособия по философии. Я не знаю, откуда такая стойкость. Он знает.

– Человек должен оставаться человеком. Мы остались людьми после той страшной войны, – говорит ветеран.

Шермухамбет Байбосынов – из города Сатпаев Карагандинской области. После войны пошел работать на шахту. Воевал в составе 262-й дивизии 3-го Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. 89 лет. Почетный граж­данин города Сатпаева. Аксакал сдержан в своих воспоминаниях. Сопровождавший в поездке внук ветерана говорит – не любит вспоминать войну. Плачет…

…Завершился Форум победителей так, как и должен был завершиться. В честь ветеранов было организовано застолье на теплоходе по Москве-реке. Были там и песни военных лет. И фронтовые 100 грамм. И воспоминания, и слезы, и братские объятия. И прощания. Да, ветераны уходят. От нас теперь зависит, будем ли мы помнить о жестоких сражениях, о невозвратных утратах, о той невероятной стойкости и героизме, которые вернули миру будущее. Эта память никогда не исчезнет. Она не должна исчезнуть. Мы не имеем на это права…