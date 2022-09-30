Сила слова

Не секрет, что заинтересованность учащихся в том или ином предмете зависит от имиджа учителя. Основную роль играют его ораторские качества, умение полностью завладеть вниманием аудитории, наладить с ней контакт.

«Имидж – ничто...» – этот рек­ламный слоган по большому счету не имеет ничего общего с реальностью. Сегодня имидж важен не только для политиков, общественных деятелей и госслужащих. Над ним начинают работать буквально со школьной скамьи. В этом возрасте у детей основным образцом является учитель, поэтому его вклад в формирование личности ученика огромен. В имидже педагога важно все – от ботинок до прически, от его поведения, пос­тоянной готовности к диалогу до знания предмета. Но во всем этом ученые выделяют в первую очередь его ораторское мастерство – правильность, чистоту, точность, доказательность, богатство речи.

– Сегодня наука педагогической риторики только развивается. Теорию риторики в Казахстане начали исследовать в 90-х годах прошлого века, тогда риторика разделилась на академическую, судейскую и педагогическую, – говорит декан педагогического факультета Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Марат Ажгалиев.

Методика преподавания педагогической риторики – основное направление деятельности педагога-ученого. В 2018 году увидела свет его монография «Педагогическая риторика», в 2020-м опубликовано учебное пособие «Основы педагогической риторики». Также он – автор около сотни статей в журналах и сборниках по методике, ономастике, преподаванию казахского языка в школах с нерусским языком обу­чения. В рамках празднования Дня языков народа Казах­стана в ЗКО за вклад в развитие государственного языка Марат Ажгалиев удостоен почетной грамоты Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

– Быть учителем – это искусство. Искусство организации диалога учителя и ученика. В процессе этого взаимодействия возникает множество вопросов. К примеру, почему всесторонне образованный, вкладывающий в любимое дело всю душу учитель в большинстве случаев бывает непонятен для учащихся, не может найти с ними общий язык? Почему его уроки, которые должны вызывать у школьников радость познания нового, порой похожи на тяжелый эксперимент на выносливость? Почему на высказывание учителя в различных аудиториях возникает совершенно противоположная реакция? На эти и сотни других вопросов может дать ответы педагогическая риторика. Поэтому она должна стать настольной книгой любого современного учителя, – говорит Марат Кайыржанович.

По его словам, с каждым годом государственный язык все более востребован.

– Сейчас наши ученые, линг­висты приняли конкретные методики преподавания государственного языка. Не последнюю роль в этом играет принцип непрерывного обучения – с детского сада, в школе, колледже, вузе и дальше, если в этом есть необходимость, на курсах, в языковых центрах. Все это дает определенные результаты, – продолжает он. – Все чаще родители выбирают для своих детей обучение на казахском языке. Сегодня выросло новое поколение госслужащих, показывающих отличное владение государственным языком.

С 2016 года при университете создана комиссия лингвистической экспертизы, председателем которой является Марат Ажга­лиев. С 2017 года он член областной ономастической комиссии.

– Переименование улицы, населенного пункта, района – это историческая закономерность. Практически каждое вызы­вает бурные обсуждения, имеющие под собой идеологическую основу. Поэтому в этот процесс включены историки, языковеды, общественные деятели. Новое наименование не должно противоречить государственной политике, но в первую очередь оно должно учитывать мнение большинства населения, – пояс­няет ученый.

Сейчас в работе комиссии линг­вистической экспертизы – материалы по переименованию села Новопавловка и Новопавловского сельского округа Теректинского района. Территория этого райо­на более ста лет назад стала новым домом для сотен и тысяч украин­цев. К слову, в ЗКО есть даже свой Донецк.

– Село Новопавловка появилось на карте в начале двадцатого века, – дополняет аким Новопавловского сельского округа Бахтияр Карл. – Оно образовалось в четырех километрах от села Кумаксай, где была начальная школа. В дальнейшем, после строительства основной школы в селе Новопавловка, сюда переселились и кумаксайцы. Сейчас их потомки и состав­ляют большую часть населения Новопавловки. Они выступают за возвращение исторического названия. Среди местных жителей 20% – украин­цы и русские, 3% – азербайджанцы, чеченцы, остальные – казахи. Вопрос переименования села и округа подымается еще с 2012 года. Эти процессы открытые, население обсуждает их на сходах. 440 человек имеют право голоса (старше 18 лет). Из 95% проголосовавших 73% выступили «за» Кумаксай.

Как отмечает Марат Ажга­лиев, при переименовании часто используются абстрактные названия, такие как Достык (Дружба), Ынтымак (Сотрудничество), Атамекен (Родная земля). За пять лет работы ономастической комиссии области переименовано свыше 900 улиц по области, около 30 сел и сельских округов, один район, порядка 15 школ и несколько скверов. На сегодня по ЗКО порядка 13% улиц и 17% населенных пунктов остаются с идеологически устаревшими названиями.

Около четырех лет ученый собирает информацию, которая ляжет в основу ономастического пояснительного справочника по области.

– В нем будут указаны новые названия сел, улиц, краткая справка, почему они выбраны, а также прежние названия. Это также важная часть нашей богатой истории, – считает он.